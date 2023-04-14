بولندا تستقبل 22 ألفا و300 لاجئ من أوكرانيا خلال آخر 24 ساعة

أعلنت وكالة حرس الحدود البولندية، اليوم الجمعة، وصول 22 ألفا و300 لاجئ من أوكرانيا خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليرتفع إجمالي الأوكرانيين الفارين إلى بولندا منذ شهر فبراير 2022 إلى أكثر من 11.09 مليون لاجئ.

29 ألفا و400 لاجئ أوكراني غادروا بولندا

وأوضحت الوكالة - حسبما ذكر راديو «بولندا» في نشرته الناطقة بالإنجليزية - أن نحو 29 ألفا و400 شخص غادروا بولندا أمس الخميس، عائدين إلى أوكرانيا مرة أخرى، مشيرة إلى أن إجمالي عدد الأوكرانيين العائدين إلى بلادهم بلغ 9.34 مليون شخص.

الرئيس البولندي: نستضيف 3 ملايين لاجئ أوكراني

وكان الرئيس البولندي أندريه دودا قد أفاد - في تصريحات لوسائل إعلام رسمية الاسبوع الماضي - بأن البلاد تستضيف حاليا ما يقدر بـ3 ملايين لاجئ أوكراني.

يشار إلى أن بولندا كانت قد مررت - في شهر مارس عام 2022 - مشروع قانون يقدم حزمة دعم للاجئين الأوكرانيين الفارين من بلادهم، ويمنحهم إقامة قانونية، ويكفل لهم حق الحصول على التعليم والرعاية الصحية والخدمات الاجتماعية.