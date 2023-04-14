أوكرانيا تقصف دونيتسك.. وتصاعد أزمة مراسل «وول ستريت جورنال»

قصفت القوات الأوكرانية، جورلوفكا، بمقاطعة دونيتسك، مستخدمة 3 قذائف من عيار 152 ملم، ما أسفر عن أضرار في روضة أطفال، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «ريا نوفوستي» الروسية.

وتوقع ريتشارد هاس وتشارلز كوبشان من المجلس الأمريكي للعلاقات الخارجية في مقال لهما نشرته مجلة «فورين أفيرز»، الأمريكية، سأم واشنطن وأوروبا من الأزمة الأوكرانية، وإجبار السلطات في «كييف» على مفاوضة موسكو وتوقيع اتفاقية غير مرضية بحلول نهاية 2023، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

وفي سياق قضية مراسل صحيفة «وول ستريت جورنال»، الأمريكية المحتجز في روسيا على خلفية اتهامه بالتجسس، قال سفير موسكو في واشنطن أناتولي أنطونوف، لقناة التلفزيون الأولى الروسية، إن الولايات المتحدة هددت باتخاذ إجراءات ضد بلاده إذا لم تفرج عن «إيفان جيرشكوفيتش».

أنطونوف: المحادثة مع نولاند بشأن مراسل «وول ستريت» صعبة

وأشار أنطونوف، إلى أن المحادثة مع نائبة وزيرة الخارجية الأمريكية فيكتوريا نولاند بشأن مراسل صحيفة «وول ستريت جورنال» كانت صعبة وفظة.

وكان أنطونوف، قال في وقت سابق، إن السلطات الأمريكية منعت السفارة الروسية من وضع أكاليل الزهور على المسلة التذكارية للجنود السوفييت والأمريكيين في الولايات المتحدة بمقبرة في فورت ريتشاردسون بألاسكا.

بدورها، كشفت صحيفة «الجارديان» البريطانية، عن نشوب خلاف بين أوكرانيا والمملكة المتحدة، بشأن موسيقيين من الأوركسترا الحكومية الأوكرانية حُرموا من التأشيرات البريطانية على خلفية تخطيطهم للقيام بجولة في «ميستي ألبيون».

«كينشاسا» تبحث إمكانية استخدام «مير»

اقتصاديا، قال سفير جمهورية الكونغو الديمقراطية في روسيا، إيفان فانجو نجيمبي، في تصريحات لوكالة أنباء «سبوتنيك»، إن «كينشاسا» تبحث إمكانية استخدام نظام الدفع الروسي «مير» للتغلب على المشاكل التي سببتها العقوبات الغربية ضد «موسكو»،

بدورها، بدأت روسيا، إنشاء أول محرك طائرة «إي إم-01»، يعمل بالكهرباء بالكامل، سيتم استخدامه في طائرات الركاب والطائرات المسيرة الثقيلة، وفقا لما ذكره رئيس المجلس العلمي والفني لشركة «إكوليبري» أليكسي روجوزين.