أوكرانيا تقصف مقاطعة لوجانسك.. 14 صاروخا من طراز هيمارس الأمريكي

قصفت قوات أوكرانيا، مدينة روبيجني وترويتسكوي بمقاطعة لوجانسك، باستخدام 14 صاروخًا من طراز هيمارس الأمريكي، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «ريا نوفوستي» الروسية.

ضمان أمن محطات أوكرانيا

قال مستشار رئيس مكتب رئيس أوكرانيا ميخائيل بودولياك إن الوثائق السرية الأمريكية المسربة، ليس لها أي أهمية تشغيلية، موضحا في مقابلة مع صحيفة «وول ستريت جورنال» الامريكية، إن التسريب المتعلق بإعداد هجوم «كييف» المضاد لن يؤثر على الخطط العسكرية لبلاده.

وفي إيطاليا، أعلن نائب رئيس الوزراء، وزير الخارجية أنطونيو تاياني، أنه يعتزم طرح قضية «محطة زابوريجيا» للطاقة النووية، خلال اجتماع دول مجموعة الـ7 «الولايات المتحدة، المملكة المتحدة، كندا، فرنسا، ألمانيا، إيطاليا، اليابان»، المقررة في اليابان، وقال عبر «تويتر»، عقب مكالمة هاتفية مع المدير العام لوكالة الطاقة الذرية، رفائيل جروسي، إن «روما» تدعم عمل الوكالة لضمان أمن المحطات الذرية في أوكرانيا.

وأعلن سفير «موسكو» لدى الولايات المتحدة، أناتولي أنطونوف، عدم حصول وزير الخارجية سيرجي لافروف والوفد المرافق له حتى الآن على تأشيرة الدخول للمشاركة في اجتماعات «مجلس الأمن الدولي».

المجر: حل مشكلة الطاقة بدون مواد روسيا الخام مستحيلا

وفي المجر، أشار سكرتير وزارة الخارجية للعلاقات الثنائية تاماش منتزر، إلى مدى أهمية النفط والغاز الروسي، موضحا في ناد للنقاش، أن بدون المواد الخام الروسية سيكون من المستحيل حل مشكلة إمدادات الطاقة.

وأشار المسؤول المجري، إلى أن بلاده لن تتخلى عن مواد «موسكو» الخام من أجل المصالح الأجنبية، واصفا اتهامات أوكرانيا بغير عادلة.

وفي إطار سياسة العقوبات الغربية المفروضة ضد موسكو على خلفية أزمة أوكرانيا، قال المفوض الأوروبي للخدمات المالية، ميريد ماكجينيس، إن الاتحاد يستعد لتقديم الحزمة الـ11.

وقال ماكجينيس في مقابلة مع شبكة «سي إن بي سي»، إن «الاتحاد الاوروبي» يجب أن يتأكد من أن روسيا لن تكون قادرة على إيجاد طرق للالتفاف على العقوبات.