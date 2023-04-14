طقس الإسكندرية اليوم في «الويك إند».. تحسن درجات الحرارة

شهد طقس الإسكندرية اليوم الجمعة تحسن درجات الحرارة عما كان عليه الوضع خلال الأيام الماضية، وهو اليوم الذي بدأ بشبورة مائية على الطرق السريعة المؤدية إلى المحافظات وكذلك الطرق الزراعية، مع توقعات بتوقف الأمطار، فيما استمر نشاط الرياح علاوة على ارتفاع الأمواج، وذلك تزامنا مع إجازة الجمعة أو ما تعرف «الويك إند».

تفاصيل طقس الإسكندرية اليوم

وبحسب توقعات هيئة الأرصاد الجوية، فإن طقس الإسكندرية اليوم الجمعة، مائل للحرارة صباحا ويتغير بشكل كبير حيث يميل إلى البرودة مساء، مع نشاط رياح ملحوظ وتوسط في ارتفاع الأمواج.

درجات الحرارة في الإسكندرية اليوم

وتبلغ درجات الحرارة في الإسكندرية اليوم العظمى 24 درجة مئوية، والصغرى 15 درجة، وهو ما يعني أن طقس الإسكندرية اليوم معتدل من حيث درجات الحرارة مائل إلى البرودة ليلا وذلك في ظل بلوغ سرعة الرياح 40 كيلومترا في الساعة.

ارتفاع الأمواج مع طقس الإسكندرية اليوم

ويرتبط طقس الإسكندرية اليوم أيضا بحالة البحر، حيث تتباين بين خفيفة إلى معتدلة في ظل ارتفاع الموج من 1.5 إلى 2 متر، وهو الأمر الذي يتبعه تحذير من نزول مياه البحر، مع استمرار فتح الشواطئ للجلوس وممارسة الرياضة وتناول وجبات الإفطار.