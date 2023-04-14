معلومات عن لقاح الملاريا «آر 21».. اعتمدته دولة إفريقية

وافقت غانا على لقاح جديد للملاريا يحمل اسم «آر21»، الذي وصفه العلماء بأنه سيغير العالم، ويبدو أن اللقاح فعّال للغاية ويختلف عن المشاريع السابقة في المجال نفسه، بحسب ما ذكرته قناة «بي بي سي».

الملاريا تقتل 620 ألف شخص سنويًا

وعمل القائمون على قطاع الأدوية في غانا على تقييم البيانات التجريبية النهائية حول سلامة وفاعلية اللقاح، الذي لم يتم إطلاقه بعد وقرروا استخدامه، وتدرس منظمة الصحة العالمية الموافقة على اللقاح.

وتعتبر الملاريا سببًا رئيسيًا لوفاة 620 ألف شخص سنويًا، ويتعرض لها معظمهم من الأطفال الصغار.

وعمل العلماء على مشروع علمي ضخم لتطوير لقاح لحماية الجسم من طفيليات الملاريا على مدى قرن من الزمان، ونجح علماء في جامعة أوكسفورد البريطانية في إنتاج لقاح للملاريا قد يغير العالم، وذلك بعد دراسات واسعة النطاق.

ما مدي فاعلية لقاح «آر 21»؟

وأظهرت البيانات التجريبية من الدراسات الأولية في بوركينا فاسو، أن لقاح «آر 21» كان فعالاً بنسبة تصل إلى 80% عند إعطائه على هيئة 3 جرعات أولية، ثم جرعة معززة بعد عام.

ومع ذلك، فإنّ التوسع في استخدام اللقاح متوقف على نتائج تجربة أكبر شملت ما يقرب من 5000 طفل، والتي كان من المتوقع إجراؤها نهاية العام الماضي، لكن لم تنشر نتائجها رسميًا بعد، وعلى الرغم من ذلك، فقد اطلعت بعض الهيئات الحكومية في إفريقيا والعلماء على هذه النتائج.

وأعلنت هيئة الغذاء والدواء في غانا مؤخراً، بعد اطلاعها على البيانات الخاصة باللقاح المضاد لمرض الملاريا «آر 21»، عن موافقتها على استخدام هذا اللقاح للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين خمسة أشهر و3 سنوات.

إنتاج 100-200 مليون جرعة سنوياً

وأعلن البروفيسور أدريان هيل، مدير معهد جينر في جامعة أكسفورد الذي تم تطوير اللقاح فيه، عن توقعاته بأن يكون للقاح تأثير كبير على وفيات الملاريا لدى الأطفال في السنوات المقبلة، وستساهم في الهدف النهائي العام المتمثل في استئصال الملاريا والقضاء عليها.

ومن المتوقع أن ينتج معهد سيرم للأمصال في الهند بين 100-200 مليون جرعة من اللقاح سنوياً، مع إنشاء مصنع للقاحات في العاصمة الغانية أكرا، وبتكلفة تصل إلى بضعة دولارات للجرعة الواحدة، وتعمل دول إفريقية أخرى بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية على دراسة البيانات الخاصة باللقاح.

وأشار رئيس التنفيذي لمعهد سيرم للأمصال، أدار بوناوالا، إلى أن تطوير لقاح للتأثير الفعال على هذا الكم الضخم من المرضى كان صعبًا للغاية.

وأعرب بوناوالا عن سعادته بموافقة غانا على استخدام اللقاح، مؤكداً أن هذه الخطوة تشكل علامة فارقة في جهود المعهد لمكافحة الملاريا في جميع أنحاء العالم.