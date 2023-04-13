أسامة الأزهري: عبدالله مادمب ونجله مثلا حلقة الوصل بين الأزهر وغرب أفريقيا

قال الدكتور أسامة الأزهري، مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الدينية، إن الشيخ عبدالله مادمب كان أحد الرجال الأتقياء والصالحين من رجال السنغال.

الارتباط بالأزهر

وأكد «الأزهري»، خلال حلقة اليوم من برنامج «رجال صدقوا» مع الإعلامي أحمد الدريني، المذاع عبر فضائية dmc، أن عبدالله مادمب كان فقيها مالكيا جليلا، وارتبط بالأزهر الشريف بشكل وثيق، وجاء إلى هذه المؤسسة العريقة، وجرى الإشادة بمستواه العلمي الشرعي.

وأضاف مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الدينية، في حديثه، أن نجل الشيخ عبدالله مادمب كان علما أيضا من أعلام الإسلام في غرب أفريقيا، مؤكدا: «الشيخ إبراهيم الياس، نجل الشيخ عبدالله مادمب، كان الأب وابنه يمثلان معا صفحة مجيدة من تلاحم مصر مع عمقها الأفريقي، خاصة الغرب الأفريقي».

مصر تبحث في عمق الغرب الأفريقي

وأوضح الدكتور أسامة الأزهري، أنه في إحدى الفترات، بدأت مصر في عهد جمال عبد الناصر البحث داخل عمق الغرب الأفريقي، وكان إبراهيم الياس هو حلقة الوصل بين مصر وغرب أفريقيا.