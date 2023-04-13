مسلسل حرب الحلقة 2.. محمد فراج يمنع تفجير القسم في آخر لحظة

يحاول الرائد عمر الإمام، خلال أحداث مسلسل حرب الحلقة 1، العثور على أفراد التنظيم الإرهابي بعد ما كشفت أجهزة التتبع وجودهم في محيط القسم وبحوزتهم عبوات ناسفة، ويوزع صورهم على الضباط والعساكر حتى يتمكنوا من العثور عليهم بالقرب من القسم، بينما يبلغ الضابط شريف (أحمد سعيد عبد الغني) إدارة المفرقعات.

ينجح الرائد عمر في العثور على شخصين من أفراد الخلية خارج القسم ويطاردهما، خلال أحداث مسلسل حرب الحلقة 2، وينجح في القبض عليهما، ولكن ما زال الخطر قائما حيث ما زال الشخص الثالث طليقا، وينجح عمر بالتعاون مع شريف في العثور على عبوة ناسفة بالقرب من شباك الحجز، يمسكها ويلقيها في بالوعة صرف صحي قبل انفجارها بثوانٍ قليلة.

أحداث مسلسل حرب الحلقة 2

مسلسل حرب الحلقة 2.. الشيخ عثمان غاضب من عدم إتمام تفجير القسم

يتابع الشيخ عثمان (أحمد السقا)، خلال أحداث مسلسل حرب الحلقة 2، مع همام تلبية طلبات المهندس زياد من أجل تصنيع الصواريخ، ويخبره أنه سوف يدبر كل الطلبات، ويتلقى مكالمة هاتفية تخبره أن تفجير قسم إمبابة لم يقع، وأنه تم القبض على شخصين من عناصر التنظيم.