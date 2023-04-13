مسلسل حرب الحلقة 2.. أحمد السقا يسافر إلى سيناء للحصول على مواد متفجرة

يرفض الشيخ أبو القاسم منح معتصم مادة الـ«سي فور» المتفجرة، خلال أحداث مسلسل حرب الحلقة 2، ويعود معتصم للشيخ عثمان «أحمد السقا» ويخبره رسالة الشيخ أبو القاسم وأن عثمان يجب أن يذهب بنفسه إليه، كما يخبره أنه سخر منه أمام المتواجدين في المكان.

يطلب عثمان من معتصم تجهيز السيارة حتى يسافروا إلى الشيخ أبو القاسم في سيناء، ضمن أحداث مسلسل حرب الحلقة 2، وبمجرد وصوله يغطون عينيه حتى يصل إلى مكان تواجد الشيخ أبو القاسم (محمود البزاوي).

مسلسل حرب الحلقة 2

مسلسل حرب الحلقة 2 .. الرائد عمر يصل إلى خيط جديد في قضية التنظيم الإرهابي

ينجح الرائد عمر (محمد فراج)، خلال مسلسل حرب الحلقة 2، في الوصول إلى خيط جديد في قضية الخلية الإرهابية، بعد ما يذهب إلى تفتيش منزل وفيق ويجد صورة تجمعه مع شخصين، وبسؤال والدته عن الأشخاص في الصورة قالت إن أحدهما هو مدحت جارهم ولكنها لا تعلم عن الآخر شيئا، ويستعى مدحت للتحقيق ولكنه لا يخرج منه بمعلومة، وبعد مراجعة سجل مكالماته يجد مكالمة لبرنامج إذاعي، وهي طريقة يستخدمها أفراد التنظيم في التواصل.