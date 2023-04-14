منحة العمالة غير المنتظمة 2023 لعيد الفطر.. اعرف التفاصيل كاملة

أعلنت وزارة القوى العاملة منحة العمالة غير المنتظمة 2023 لعيد الفطر، لأول مرة خلال عام 2023 الجاري، كما توجد منحة دخول المدارس وهي منحة تقدمها مديريات القوى العاملة للعمالة غير المنتظمة المسجلة رسميا في الدفاتر وتتراوح ما بين 200 و500 جنيه.

تبلغ قيمة منحة العمالة غير المنتظمة 2023 لعيد الفطر، بين 300 و500 جنيه، كما توجد منحة المولد النبوي الشريف والتي تتراوح قدرها بين 200 و300 جنيه.

منحة للزواج تتراوح بين 1000 و1500 جنيه

وإضافة إلى منحة العمالة غير المنتظمة 2023 لعيد الفطر، يحصل العامل غير المنتظم على منحة للزواج تتراوح بين 1000 و1500 جنيه، ومنحة وفاة رب الأسرة أو أحد الأقارب من الدرجة الأولى المؤثرين أو العائل وتصل إلى 500 جنيه، فضلاً عن منح أخرى منها منح المواليد الجدد وتتراوح قيمتها بين 200 و500 جنيه ثم منحة عيد الأضحى.

قوانين العمل في مصر

جاء ذلك في إطار حرص قوانين العمل في مصر على الاهتمام برعاية العمالة غير المنتظمة من خلال المنح التي توفرها الدولة لهذه الفئة من العمال المصريين، وتنفيذا للتوجيهات الرئاسية بضرورة رعاية تلك الفئة وتقديم حياة كريمة لهم.

فئات العمالة غير المنتظمة المستحقة لمنحة عيد الفطر

وترصد «الوطن» في السطور التالية فئات العمالة غير المنتظمة المستحقة لمنحة عيد الفطر:

ـ ملاك العقارات المبنية الذين يقل نصيبهم عن فئة الحد الأدنى لأجر الاشتراك.

ـ محفظو القرآن الكريم وقرائه.

ـ خدم المنازل ومن في حكمهم الذين يعملون داخل المنازل.

ـ ملاك الأراضي الزراعية، غير الحائزين لها ممن تقل ملكيتهم عن فدان.

ـ حائزو الأراضي الزراعية الذين تقل مساحة حيازتهم عن فدان.

ـ العاملون المؤقتون في الزراعة.

ـ عمال التراحيل.

ـ صغار المشتغلين لحساب أنفسهم كالباعة الجائلين ومنادي السيارات وموزعي الصحف وماسحي الأحذية المتجولين.