500 جنيه منحة العمالة غير المنتظمة الرسمية في عيد الفطر

تبدأ مديريات القوى العاملة في المحافظات، هذه الأيام، صرف منحة العمالة غير المنتظمة بمناسبة اقتراب حلول عيد الفطر 2023.

ووفقًا لتصريحات وزير القوى العاملة، فإن عدد العمالة غير المنتظمة المسجلة رسميًا حتى الآن في سجلات مكاتب مديريات القوى العاملة في 27 محافظة على مستوى الجمهورية، يبلغ حوالي 350 ألف عامل غير منتظم.

500 جنيه منحة العمالة غير المنتظمة في عيد الفطر

ويستفيد من منحة العمالة غير المنتظمة بمناسبة عيد الفطر، 350 ألف عامل في جميع أنحاء الجمهورية، إذ تتراوح المنحة بين 300 و500 جنيه لكل عامل من العمالة غير المنتظمة المسجلة رسميًا بالقوى العاملة.

منحة العمالة غير المنتظمة في عيد الفطر بنص القانون

وأكد حسن شحاتة وزير القوى العاملة، في تصريحات لـ«الوطن»، على هامش لقائه أمس الأول، بمحرري الصحف ووسائل الاعلام، أن قوانين العمل في مصر حرصت على الاهتمام برعاية العمالة غير المنتظمة، من خلال المنح التي توفرها الدولة لهذه الفئة من العمال المصريين، تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية بضرورة رعاية تلك الفئة وتوفير حياة كريمة لها.

وفي إطار هذه الرعاية، حددت مواد قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، مظاهر هذه الرعاية لفئة العمالة غير المنتظمة والعمالة الموسمية الرسمية وغير الرسمية، التي يتجاوز إجمالي عددها بالقطاع الخاص أكثر من 12 مليون عامل غير منتظم، ومن بينها المنح، وذلك وفقًا لما نصت عليه المادة 26 من القانون، إذ تتولى الوزارة المختصة «القوى العاملة»، رسم سياسة ومتابعة تشغيل العمالة غير المنتظمة وعلى الأخص عمال الزراعة الموسميين والصيادين وعمال المناجم والمحاجر وعمال المقاولات، ويصدر الوزير المختص بالتشاور مع الوزراء المعنيين والاتحاد العام لنقابات عمال مصر القرارات الخاصة لتحديد القواعد المنتظمة لتشغيل هذه الفئات واشتراطات السلامة والصحة المهنية والانتقال والإعاشة الواجب اتخاذها بشأنها واللوائح المالية والإدارية التي تنظم هذا التشغيل.

وبذلك تكون أولى المنح التي ستستفيد منها العمالة غير المنتظمة خلال عام 2023 الجاري، منحة عيد الفطر المبارك المقبل، ومن بعدها منحة عيد الأضحى، وتتراوح قيمتهما بين 300 و500 جنيه، وتضاف إلى هاتين المنحتين، منح أخرى منها منح المواليد الجدد وتتراوح قيمتها بين 200 و500 جنيه، ومنحة دخول المدارس وهي منحة تقدمها مديريات القوى العاملة للعمالة غير المنتظمة المسجلة رسميا في الدفاتر وتتراوح ما بين 200 و500 جنيه، ومنحة المولد النبوي الشريف وتتراوح بين 200 و300 جنيه، ومنحة الزواج للعمالة غير المنتظمة الرسمية وتتراوح بين 1000 و1500 جنيه ، ومنحة وفاة رب الأسرة أو أحد الأقارب من الدرجة الأولى المؤثرين أو العائل وتصل إلى 500 جنيه، تصرف كمصاريف للمساعدة في تشييع الجنازة.