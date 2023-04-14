مواعيد مقابلات النيابة الإدارية دفعة 2022.. تعليمات مهمة للمتقدمين

أعلنت النيابة الإدارية، مواعيد مقابلات النيابة الإدارية دفعة 2022، في منشور رسمي لها عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، مُعلنة مجموعة من التعليمات المهمة بشأن المتقدمين، مشددة على ضرورة الالتزام بها، ومن ضمنها عدم اصطحاب الهاتف المحمول للمقابلة.

تفاصيل مواعيد مقابلات النيابة الإدارية دفعة 2022

وعن مواعيد مقابلات النيابة الإدارية دفعة 2022، قالت النيابة الإدارية، إن المقابلات تبدأ اعتباراً من يوم السبت الموافق 6 مايو المقبل، بمقر النيابة الإدارية الكائن بمدينة 6 أكتوبر بميدان النجدة، في تمام الساعة التاسعة والنصف صباحاً.

تعليمات مهمة بشأن مقابلات النيابة الإدارية

وحدد النيابة الإدارية، عددًا من التعليمات المهمة بشأن مقابلات وظيفة معاون نيابة إدارية دفعة 2022، ترصدها «الوطن» في السطور التالية في إطار دورها الخدمي:

- شددت النيابة الإدارية على ضرورة التأكيد على الحضور في الموعد المحدد لكل متقدم.

- يجب على المتقدم لوظيفة معاون نيابة إدارية دفعة 2022 ضرورة إحضار أصل بطاقة الرقم القومي.

- التأكيد على حضور الاختبار دون الهاتف المحمول يوم المقابلة.

- على كل متقدم الحرص على الحضور قبل موعد المقابلة بساعة.

- التأكد من اتخاذ الإجراءات الاحترازية كارتداء الكمامة.

- ضرورة مراجعة البيانات بكل دقة، وفي حالة الاختلاف إبلاغ الأمانة العامة خلال أسبوع‎‎.

طرق الاستعلام عن مواعيد مقابلات المتقدمين

- الدخول على موقع النيابة الإدارية الإلكتروني الرسمي من هنا.

-يكتب المتقدم الرقم القومي الخاص به.

- يضغط المتقدم على زر «بحث».

- تظهر للمتقدم التفاصيل الكاملة بشأن إجراء المقابلة.