انتشال جثة غريق شاطئ النخيل بالإسكندرية بعد أسبوع من غرقه

تمكنت قوات الإنقاذ النهري وفريق غواصين الخير اليوم الجمعة، من انتشال غريق شاطئ النخيل بالإسكندرية والذي لقي مصرعه يوم السبت الماضي، بعد 6 أيام من عمليات البحث التي بدأت الأحد الماضي، بعدما غرق إثر تسلله إلى الشاطئ المغلق.

وتلقت قوات الإنقاذ النهري وفريق غواصين الخير، إخطارا بوقوع حالة غرق لشاب يدعى أحمد عمر شحاتة، 16 سنة، من منطقة العامرية غرب الإسكندرية، حيث غرق عند الحاجز الثالث من شاطئ النخيل، عقب نزوله المياه صباح يوم السبت.

تفاصيل غرق شاب في شاطئ النخيل

وبدأت قوات الإنقاذ النهري المدعومة بغطاسين الخير المتطوعين تكثيف البحث عن الجثمان أملا في انتشاله سريعا، إلا أن سوء الأحوال الجوية حال دون إيجاده سريعا، ليتم العثور عليه بعد أسبوع من غرقه.

رحلة البحث عن غريق شاطئ النخيل

وقال الكابتن إيهاب المالحي، قائد فريق غواصين الخير المتطوعين فى الإسكندرية، إنه فور تلقيه دعوة أبلغ كل الغواصين بسرعة الوصول إلى مكان الغرق في شاطئ النخيل، أحد أخطر شواطئ غرب الإسكندرية، أملا في انتشال جثمان الشاب سريعا، وبدأ البحث عنه من 5 أيام تقريبا من خلال 31 غطاسا، إلا أنه بسبب ارتفاع الأمواج لم يعثر عليه إلا اليوم.

وأضاف «المالحي» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنه تم العثور على غريق شاطئ النخيل وانتشاله بواسطة فريق غواصين الخير عند الحاجز الرابع، حيث كان محشورا بين الصخور.

تحذير من شاطئ النخيل

وحذر من مخاطر شاطئ النخيل التي جعلته من الشواطئ المغلقة، لذا يجب على جميع المصطافين الالتزام بعدم النزول به، وأن يتم الالتزام بتعليمات الغطاسين على الشواطئ حفاظا على حياتهم، وعدم التسلل لهذا الشاطئ مرة أخرى.

وحُرر محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة لمباشرة التحقيق في الواقعة.