كورال عباد الشمس الفلسيطيني يشدو بأغانٍ وأهازيج وطنية على مسرح الأوبرا

عرض برنامج «صباح جديد»، المذاع على قناة «القاهرة الإخبارية»، تقريرا تلفزيونيا بعنوان «فلكلور وتراث فلسطيني في أمسية رمضانية بدار الأوبرا المصرية».

بأغانٍ وأهازيج وطنية، شهدت دار الأوبرا المصرية أمسية رمضانية مختلفة، تنغمس في الفلكلور الفلسطيني على مسرح دار الأوبرا المصرية بالقاهرة، بالتعاون مع سفارة فلسطين.

وقالت مسؤولة فلسطينية: «المسرح امتلأ عن آخره، وهذا يدل على تجاوب الشعبين الفلسطيني والمصري مع الأغاني والمناسبات ذاتها، حيث تحتضن مصرُ الفلسطينيين وتحتويهم».

وأضافت مسؤولة بـ دار الأوبرا المصرية: «في كل شهر رمضان يكون لدينا حفل لفريق كورال عباد الشمس، يُغنى فيها التراث الفلسطيني».

وذكر التقرير: «سهرة عربية تحييها فرقة كورال عباد الشمس التي تضم عددا من الفلسطينيين والمصريين بهدف تقديم الفلكلور التراثي إلى جانب تابلوهات من رقصة الدبكة لفرقة كنعان للثقافة والفنون».

ويعتبر كورال عباد الشمس كورال فلسطيني تأسس في ثمانينيات القرن الماضي بمصر، ويتبع اتحاد المرأة الفلسطينية ويستهدف الحفاظ على الهوية والتراث الفلسطيني.

وقالت إحدى أعضاء الكورال: "أحببت الجو كثيرا، لم أتوقع أن أرى شيئا بهذه الروعة، أنا فخورة بالمشاركة في هذه الأمسية والسهرة".