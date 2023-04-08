أسعار تذاكر حفلات ليالي رمضان في دار الأوبرا المصرية.. اعرف شرط الحضور

تستعد دار الأوبرا المصرية غدًا لتنظيم 3 حفلات، ضمن جدول فعاليات شهر رمضان 2023، حيث تقدم حفلات فنية متنوعة في القاهرة والإسكندرية ويحييها كبار النجوم.

وضمن خدماتها المقدمة للجمهور تستعرض «الوطن» حفلات الأوبرا المقرر إقامتها اليوم وغدًا، ومعرفة أماكنها وأسعار التذاكر وشروط دخولها.

حفل على الحجار بأوبرا الإسكندرية

يقام حفل المطرب الكبير على الحجار وفرقته في التاسعة والنصف مساء غدا، على مسرح سيد درويش، وتبدأ أسعار التذاكر من 210 جنيهات.

حفل وهابيات

يقدم حفل وهابيات الفرقة القومية للموسيقى العربية، ويقام بمعهد الموسيقى العربية، في تمام الساعة التاسعة والنصف مساء، وتبدأ أسعار التذاكر من 210 جنيهات.

حفل فرقة الحضرة للإنشاد الديني

يقام الأحد الساعة التاسعة مساءًا، على المسرح المكشوف ويبلغ سعر تذكرتها 160 جنيها.

حفل الفنانة عبير نعمة

يقام الحفل مساء اليوم الساعة التاسعة والنصف مساءا، على المسرح الكبير، وتبدأ أسعار الحفل من 210 جنيهات.

أوبريت أسود سر الكنهوت

وهي حفلة مستمرة من أمس وتقام اليوم في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءا، وتبدأ أسعار تذاكرها من 50 جنيها.

شروط حضور حفلات ليالي رمضان بدار الأوبرا

- تذاكر الحفلات متاحة للجمهور، من خلال المنافذ الرسمية لشراء تذاكر دار الأوبرا المصرية.

- المنافذ الرسمية لشراء تذاكر دار الأوبرا المصرية هي شباك تذاكر دار الأوبرا أو الموقع الرسمي الخاص بها.

- دار الأوبرا المصرية غير مسؤولة عن التذاكر التي يجري شرائها عن طريق أي مصادر أخرى غير ذلك.

- تفتح الأبواب لدخول الحفل في تمام الثامنة والنصف.

- الالتزام بالزي الرسمي اللائق بدار الأوبرا المصرية ويلزم ارتداء «البدلة كاملة جاكيت وكرافتة».

- غير مسموح بالجلوس إلا في المقعد الذي تم حجزه واستلام تذكرته.

- ممنوع دخول الأطفال الأقل من 7 سنوات.

- ممنوع التصوير.