الإدارة العسكرية الإقليمية في دونيتسك: استهداف مواقع سكنية في «أفدييفكا»

أعلن رئيس الإدارة العسكرية الإقليمية في دونيتسك بافلو كيريلينكو، أن القوات الروسية قصفت منطقة أفدييفكا، اليوم الجمعة، وأصابت منطقة سكنية.

وأضاف كيريلينكو، أن القصف الروسي أسفر عن تدمير روضة أطفال ومدرسة في المنطقة. حسبما ذكرت وكالة أنباء «يوكرين فورم» الأوكرانية.

تسجيل هجوم مدفعي

وكتب رئيس الإدارة العسكرية الإقليمية في دونيتسك، على قناته عبر تطبيق «تليجرام»: «في اتجاه دونيتسك، تم تسجيل هجوم مدفعي على كوراخوف في اليوم الماضي، وفي الصباح، قصف الروس أفدييفكا فأصابت القذائف قطاعا سكنيا».

ووفقا لكيريلينكو، لم يتم تسجيل حالات إصابة جراء القصف الروسي في دونيتسك، خلال الساعات الـ24 الماضية.