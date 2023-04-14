مصرع شاب في تصادم لودر ودراجة نارية بالمنوفية

استقبل مستشفى شبين الكوم التعليمي بالمنوفية، جثة شاب لقي مصرعه في حادث تصادم بين لودر ودراجة نارية، بدائرة قسم شبين الكوم، وانتقلت قوة أمنية إلى مكان الحادث وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتم التحفظ على الجثمان ووضعه تحت تصرف جهات التحقيق.

مصرع شاب أسفل عجلات لودر بالمنوفية

بالإنتقال والفحص من قوة أمنية بقسم شرطة شبين الكوم، تبين أن الشاب المتوفى يدعى «ك.ع» يبلغ من العمر 23 عاما، صدمه لودر قيادة «ا.ع»، ويبلغ من العمر 40 عاما، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وإخطار جهات التحقيق لمباشرة التحقيق في الواقعة.

إخطار بحادث في شبين الكوم

تلقى اللواء حازم عبدالحميد مدير أمن المنوفية، إخطارا من مأمور قسم شرطة شبين الكوم، يفيد بمصرع شاب في حادث تصادم بين لودر ودراجة نارية، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتحرير محضر يحمل رقم 7154 جنح، وجرى إخطار جهات التحقيق لمباشرة التحقيقات وسؤال أسرة المجني عليه.