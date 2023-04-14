عناوين مكاتب العمل المحدثة في المنوفية 2023.. تعرف عليها

حرصت وزارة القوى العاملة، على تحديث مكاتب العمل بالمحافظات خلال 2023، بما يتوافق مع التطور التكنولوجي الذي تشهده الجمهورية الجديدة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي وجه الحكومة المصرية، بتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

وفي إطار ذلك، أعلنت وزارة القوى العاملة، العناوين المُحدّثة لمكاتب العمل والتشغيل بجميع المحافظات بأنحاء الجمهورية، وأرقام التليفونات الأرضية والداخلية بها في 2023.

وقالت الوزارة، إن مكاتب العمل بالمحافظات، منوط بها استخراج نموذج التشغيل وهو المعروف بـ«كعب العمل»، للراغبين في الالتحاق بالوظائف بالقطاعين العام والخاص، والحصول على تراخيص العمل، وكذلك إعلان الوظائف في الجهات والمؤسسات بالقطاع الخاص التي تخطرها بها وزارة القوى العاملة.

وتواصل «الوطن»، تقديم خدمة نشر عناوين مكاتب العمل بالمحافظات التي تم تحديثها في 2023، واليوم ننشر عناوين مكاتب العمل بمحافظة المنوفية، وأرقام التليفونات الخاصة بها خلال عام 2023 ، وعددها 10 مكاتب، متنوعة ومتعددة الأنشطة وعادية، وذلك للتسهيل على القراء والمواطنين الراغبين في إنهاء إجراءت توظيفهم، أو الذين يبحثون عن وظائف بهذه المكاتب.

عناوين مكاتب العمل بمحافظة المنوفية في 2023

1- شبين الكوم (تشغيل مطور): عمارة آل مصيلحي -غاز مصر-ت: 2268745

2- قويسنـا (التشغيل): مساكن تيمـور- ت: 2584770

3- أشمون (متعدد الأنشطة) ويشمل تشغيل مطور: مساكن الأوقاف طريق سنتريس- أشمون- ت: 3442078

4- بركة السبع (متعدد الأنشطة): ش بور سعيد- ت: 2994585

5- الباجور: العمارات السكنية الجديدة- ت: 3384083

6- منوف: عمارة الدجوي: 3660288

7- الشهداء: شارع كمال النجار: 2750107

8- سرس الليان: 3351523

9- مدينة السادات: الحى الأول- السوق التجاري: 92607405

10- تلا: شارع الشيخ فؤاد: 3790859