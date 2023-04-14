انتشال جثة غريق من ترعة الإبراهيمية ببني سويف

عثر الأهالي بمحافظة بني سويف على جثة غريق طافية على مياه ترعة الإبراهيمية أمام قرية الوقف التابعة لمركز بني سويف، وجرى انتشال الجثمان ونُقل بسيارة إسعاف إلى مشرحة مستشفى بني سويف التخصصي تحت تصرف جهات التحقيق.

العثور على جثة بترعة الإبراهيمية في بني سويف

تلقى اللواء أسامة حلمي مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة يفيد بعثور الأهالي على جثة لشخص في العقد الخامس من العمر طافية في مياه ترعة الإبراهيمية أمام قرية الوقف بدائرة مركز بني سويف، وتم التوجيه بسرعة انتشال الجثة ونقلها إلى المشرحة، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية المتبعة للوقوف على أسباب الواقعة وظروفها وملابساتها.

انتشال جثة من ترعة الإبراهيمية في بني سويف

ونقلت سيارة إسعاف تابعة لمرفق بني سويف تحت إشراف الدكتور أحمد صادق مدير الفر، فؤاد حسين عبد الراضي، 43 عامًا، يقيم قرية البرانقة بمركز ببا، جثة هامدة إلى مستشفى بني سويف التخصصي، وجرى إيداع جثته داخل ثلاجة الموتى لحين الانتهاء من الإجراءات القانونية.

تحرر المحضر اللازم وجار اتخاذ كافة الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة للوقوف على أسباب الواقعة، واستدعاء مفتش الصحة المختص تمهيداً لاستصدار تصريح الدفن وتسليم الجثة إلى ذويه لدفنه بمقابر أسرته.