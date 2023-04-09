انتشال جثة طفل غرق في ترعة بمركز بركة السبع بالمنوفية

شهد مركز بركة السبع في محافظة المنوفية، مصرع طفل يبلغ من العمر عامين ونصف العام، غرقا في إحدى الترع الماره بالمركز، وتم انتشال الجثمان، وانتقلت قوة أمنية إلي مكان الحادث وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وإخطار جهات التحقيق لمباشرة التحقيقات.

تفاصيل مصرع طفل غرقا في ترعة بالمنوفية

وبالانتقال والفحص من قوة أمنية بمركز بركة السبع في محافظة المنوفية، تبين مصرع الطفل «ا.ع»، ويبلغ من العمر عامين ونصف العام، غرقا في إحدى الترع بدائرة المركز، أثناء تواجده على شط الترعة فسقط في المياه، وتم تحرير المحضر رقم 2032 بركة السبع، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وصرحت جهات التحقيق بدفن الجثمان.

اتخاذ الإجراءات القانونية

كان اللواء حازم سامي مدير أمن المنوفية، قد تلقي إخطارا من مأمور مركز شرطة بركة السبع، يفيد بمصرع طفل غرقا في ترعة بدائرة المركز، والقريبة من المنزل، حيث انتقلت قوة أمنية إلي مكان الحادث، وجري اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وإخطار جهات التحقيق لمباشرة التحقيقات.