انتشال جثة شاب غرق في ترعة القاصد بطنطا

تمكنت قوات الإنقاذ النهري، التابعة لمديرية أمن الغربية، وبمساعدة الأهالي، من انتشال جثة شاب في العقد الثالث من العمر، لقي مصرعه غرقا في ترعة القاصد، المارة بنطاق مدينة طنطا بمحافظة الغربية، أثناء نزوله للاستحمام، وتم التحفظ على الجثة داخل مشرحة مستشفى المنشاوي بطنطا.

غرق شاب

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية، وغرفة عمليات الإسعاف، وقوات الإنقاذ النهري، تلقت بلاغاً يفيد غرق شاب في العقد الثالث من العمر، داخل ترعة القاصد حال نزولة للاستحمام قبل أذان المغرب.

وانتقلت قوة أمنية من المباحث الجنائية، وسيارة إسعاف، وقوات الإنقاذ النهري إلي محل الواقعة وتبين من التحريات والمعاينة الأولية، غرق شاب يدعى محمد طارق، 22 عاماً، بترعة القاصد بمدينة طنطا، حال نزولة للاستحمام، ولعدم اجادته السباحة جرفة التيار، وتوفي نتيجة إسفكسيا الغرق.

التحفظ على الجثة

وبعد عدة ساعات من البحث، تمكنت قوات الإنقاذ النهري، من انتشال الجثة بمساعدة الأهالي، والتحفظ عليها داخل مشرحة مستشفى المنشاوي بطنطا، وحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق، وقررت ندب مفتش الصحة لتوقيع الكشف الطبي على الجثة، وتحريات المباحث الجنائية لمعرفة أسباب وملابسات الواقعة، تمهيدا لاستخراج تصريح الدفن وتسليم الجثمان إلى ذويه.