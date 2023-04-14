كشف ملابسات العثور على جثة طفل في محل «حلاقة» بالشرقية.. وضبط المتهم

كشفت أجهزة الأمن ملابسات واقعة العثور على جثة طفل بالشرقية وضبط مرتكب الواقعة، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة بلبيس بمديرية أمن الشرقية من (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة المركز) بعثوره على جثة (طفل 6 سنوات- مقيم بذات الناحية) داخل «محل حلاقة» خاص به كائن بالطابق الأرضي بمنزله، عقب عودته للمحل وترك بابه مفتوحا، وبها جرح ذبحي بالرقبة، وعثر بجوار الجثة على سلاح أبيض.

جرى تشكيل فريق بحث بمشاركة قطاع الأمن العام ومديرية أمن الشرقية ومن خلال التعامل الفني أسفرت جهوده عن تحديد مرتكب الواقعة (شقيق زوجة المُبلغ - مقيم بذات الناحية ويعاني من اضطرابات ذهنية وسبق حجزه بمستشفى للصحة النفسية).

عقب تقنين الإجراءات جرى ضبطه، وبمواجهته قرر باصطحابه المجني عليه للمحل حال لهوه أمام منزل المُبلغ وقام بارتكاب الواقعة دون أن يبرر أسباب لذلك.. وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية.