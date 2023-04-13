ضبط فتاة وشقيقها بتهمة قتل خطيبها وإلقاء جثته وسط الزراعات بسوهاج

تمكنت وحدة المباحث الجنائية بمديرية أمن سوهاج برئاسة اللواء محمد زين مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن سوهاج من حل لغز العثور على جثمان شاب مقتولا بعدة طعنات بأنحاء متفرقة من الجسم بينها جرح ذبحي وسط الزراعات بمركز جهينة بمحافظة سوهاج، وتبين أن وراء ارتكاب الواقعة خطيبته وشقيقها.

الإخطار الأمني وبلاغ الحادث

كان اللواء محمد عبد المنعم الشرباش مساعد زير الداخلية لأمن سوهاج قد تلقى إخطارا من اللواء محمد زين مدير ادارة البحث الجنائي بمديرية أمن سوهاج يفيد تلقي إخطار من مامور مركز شرطة جهينة بعثور الأهالي على جثة مجهولة وسط الزراعات بجوار كوبري القرية، وعلى الفور انتقلت وحدة بحث جنائي لموقع الحادث برئاسة اللواء محمد زين مدير إدارة البحث الجنائي وبالانتقال لموقع الحادث ونقل الجثمان لمشرحة مستشفي جهينة المركزي.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية والتعرف على الجثمان، وسط الطعنات التي تغطي جسده وتبين أنه «م.ن» سن 28 عاما من مركز جهينة.

كشف غموض الواقعة

تم تكثيف التحريات للتوصل تحريات البحث الجنائي إلى دائرة الاشتباه، خاصة أن الطعنات أشارت للانتقام وليس السرقة، لتتبين التحريات نشوب خلاف بين المجني علىه وخطيبته «ن.أ» 24 عاما «مكتوب كتابهما» وقرار المجني علىه إنهاء الزواج لتنشب مشاجرة بينه وبين خطيبته لرفضها الانفصال عنه، فقد جمعتهما قصة حب منذ سنوات وفقا للتحريات، فقررت خطيبته بمساعدة شقيقها بطعنه عندما أصر على مغادرة المنزل وإنهاء الخطبة وعقد القران.

ضبط المتهمين وتحرير المحضر

ثم قررت العروس وشقيقها إلقاء الجثمان بإحدى المناطق البعيدة حتى لا يفتضح أمرهما، فألقياه بأرض زراعية بالقرب من أحد الكباري، لإظهار دافع السرقة وإلقائه من أعلى الكوبري.

تم ضبط العروس وشقيقها واعترفا تفصيليا بالواقعة وتم تحرير محضر بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وأفاد أحمد منصور المحامي لـ«الوطن» أن عقوبة القتل العمد تصل إلي الإعدام وفقا لملابسات الواقعة.