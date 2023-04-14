مصطفى خاطر سعيد بجريمة الدكتور سهام في الحلقة 7 من مسلسل كشف مستعجل

شهد مسلسل كشف مستعجل في الحلقة السابعة التي عرضت أمس، انهيار الدكتور سهام أبو الرجال بالبكاء في صلاته، بسبب جريمة قتل تورط فيها، وندم على ما فعل، وطلب من الله أن يتجاوز عنه، ويمنحه فرصة أداء العمرة، ليتخلص من الذنب.

وظهر يوسف في إطار حلقة أمس، من مسلسل كشف مستعجل سعيدا بجريمة القتل التي نفذها سهام، وقال له: «دي أول عمليه أنفذها من غير ما أيدي تتلوث فيها.. أنا عايز صبي معاي» في إشارة إليه.

مسلسل كشف مستعجل

مسلسل كشف مستعجل، بطولة محمد عبد الرحمن وهنادي مهنا، وإلهام وجدي، وميمي جمال، ومصطفى خاطر، ومن تأليف إيهاب بليبل ومن إخراج شادي الرملي، وتدور أحداثه في 15 حلقة.

مواعيد مسلسل كشف مستعجل يوميا على dmc

- مسلسل كشف مستعجل يعرض الساعة 11:30 مساءً يوميًا.

- مسلسل كشف مستعجل يعاد الساعة 8.30 صباحا.

مواعيد مسلسل كشف مستعجل يوميا على الحياة

- مسلسل كشف مستعجل، الساعة 9:30 مساء.

- مسلسل كشف مستعجل، يعاد الساعة 4.30 صباحا، و1.30 ظهرا.