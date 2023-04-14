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مواعيد عرض مسلسل كشف مستعجل الحلقة الثامنة على dmc والحياة

كتب:

هبهَ وهـدان
09:06 ص | الجمعة 14 أبريل 2023
مسلسل كشف مستعجل

مسلسل كشف مستعجل

لاقت أحداث حلقة أمس، من مسلسل كشف مستعجل، استحسان عدد كبير من الجمهور المتابع للدراما في الموسم الرمضاني 2023 ولهذا يحرص الكثير على متابعة أحداث الحلقة الثامنة اليوم على dmc والحياة.

وتدور أحداث مسلسل كشف مستعجل في إطار كوميدي اجتماعي، واستطاع جذب الأسر المصرية لمتابعتها منذ عرض الحلقة الأولى.

مواعيد عرض مسلسل كشف مستعجل الحلقة الثامنة على الحياة وdmc 

وجاءت مواعيد عرض مسلسل كشف مستعجل، بحسب الخريطة البرامجية لقنوات الحياة وdmc، كالتالي:

- الساعة 11:30 مساءً يوميًا، العرض الأول على قناة DMC.

- الساعة 8.30 صباحًا يُعاد عرض المسلسل على dmc.

- الساعة 9:30 مساءً يُعرض كشف مستعجل عبر قناة الحياة.

- الساعة 4.30 صباحًا، و1.30 مساءً، يُعاد عرضه على قناة الحياة.

أبطال مسلسل كشف مستعجل

والمسلسل بطولة مصطفى خاطر، ومحمد عبدالرحمن، وهنادي مهنا، وهو من تأليف إيهاب بليبل وإخراج شادي الرملي وإنتاج كريم أبو ذكري.

كشف مستعجل على منصة watch it

متابعة مسلسل كشف مستعجل لا تقتصر على القنوات التليفزيونية فقط، بل يمكن متابعته عبر منصة watch it، التي عرضت حلقاته منذ أول رمضان، دون فواصل إعلانية، ما رفع نسبة المشاهدة اليومية له عبر المنصة الأشهر في مصر الوطن العربي.

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بقلم هبهَ وهـدان