بحيرة عين الصيرة من مكب نفايات لمزار سياحي: نافورات مضيئة وجزيرة ومرسى

استعرض برنامج «8 الصبح»، المذاع على شاشة قناة «dmc»، وتقدمه الإعلامية أسماء يوسف «بحيرة عين الصيرة وجمالها بعد التطوير»، إذ أصبحت مزارًا سياحيًا بعد أن كانت «مكبًا للنفايات».

وصرح المهندس محمد دسوقي مدير مشروع تطوير عين الصيرة وسور مجرى العيون إنَّ المشروع عبارة عن ممشى سياحي بطول 2500 متر، ويتخلله جلسات حولها أكشاك للمشروبات الخفيفة، إضافة لوجود 3 مطاعم شهيرة بالبحيرة، بالإضافة لجزيرة الشاي، ومجموعة من النافورات المضيئة، إلى جانب مرسى للقوالب، ومسرح مكشوف حول البحيرة.

إحلال وتجديد البنية التحتية

وشرح مدير مشروع تطوير عين الصيرة وسور مجرى العيون أنَّه بعد نقل «العشش» التي كانت تتواجد بالبحيرة تم البدء في عملية التطوير، إذ كانت البحيرة عبارة عن مسطح 63 فدانًا منها 23 فدانًا للبحيرة نفسها التي كانت عبارة منطقة مخلفات، وتمّ عمل عملية إحلال وتجديد للبنية التحتية للمنطقة وكانت شبكة الصرف الصحي كلها متهالكة وترمي على البحيرة، وبعد عمل شبكة الصرف الصحي تمّ إنشاء محطة معالجة لتحلية وتنقية مياه البحيرة كي تعود كما كانت.

رفع 150 ألف متر مكعب من المخلفات

ووجه مدير مشروع تطوير عين الصيرة وسور مجرى العيون الدعوة لسكان القاهرة الكبرى للذهاب ورؤية المجهود الذي تبذله الدولة في تطوير الدولة، إذ تمّ رفع أكثر من 150 ألف متر مكعب من المخلفات من البحيرة في عملية التطهير التي جرت بالبحيرة ومجهودات ضخمة أخرى تمت لكي تتحول الصورة من العشوائية للرقي والجمال.