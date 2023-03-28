الدفع بـ10 سيارات لشفط تراكمات المياه بمحيط سور مجرى العيون

تابعت المهندسة جيهان عبدالمنعم، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، صباح اليوم، أعمال إصلاح ماسورة مياه بشارع مجرى العيون أمام مستشفى 57357، ودفع مرفق المياه بجميع الإمكانيات من المعدات والفنيين والعمال، حيث جرى الدفع بـ10 شفاطات للمناطق المتأثرة، ورفع تراكمات المياه وفتح الطريق أمام حركة المارة والسيارات تحقيقا للسيولة المرورية وعدم تأثر حركة السير.

تسيير الحركة المرورية

وتلقت غرفة عمليات حي السيدة زينب، إضافة إلى المتابعة الميدانية بالمنطقة الجنوبية، بلاغًا يفيد بحدوث كسر بماسورة مياه بالخط 150، وعلى الفور انتقل مسؤولو ومدير المتابعة الميدانية بحي السيدة زينب والمرافق بالتنسيق مع جمال حسين مدير المتابعة الميدانية بالمنطقة الجنوبية إلى موقع البلاغ.

وتبيّن من الفحص كسر في ماسورة مياه، ما أدى إلى تراكم المياه في الشارع، ولعدم التأثير على حركة المرور تم الدفع بسيارات شفط وكسح المياه وتم فتح الطريق أمام حركة السيارات، وجار الإصلاح لحين الانتهاء منها وعودة المياه إلى طبيعتها بالمنطقة المشار إليها.