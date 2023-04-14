«إكسترا نيوز» ترصد تفاصيل الحياة اليومية للعاملين بمشروع سور مجرى العيون

رصدت قناة «اكسترا نيوز»، تفاصيل حياة عمال تطوير سور مجري العيون في شهر رمضان المبارك، وهو المشروع الذي يعيد الحياة للقاهرة ورونقها وطرازها الفريد، إذ قالت الإعلامية خلود زهران: «مشروع تطوير سور مجري العيون.. إنجاز بفضل الأيادي المصرية العاملة في هذا المشروع».

عامل بمشروع مجرى العيون: المشروعات حاجة جميلة

وقال عامل في منطقة سور مجري العيون لـ«اكسترا نيوز»: «أعمل في هذا المشروع منذ أسبوعين وقبل ذلك كنت في العاصمة الإدارية الجديدة.. وأعمل من الساعة 7 صباحا حتى الثالثة عصرا»، وأضاف عامل آخر: «كنت أعمل قبل ذلك في مبني وزارة المالية في العاصمة الإدارية.. والمشروعات حاجة جميلة».

سور مجرى العيون من المناطق الواعدة

وتعد منطقة محيط سور مجرى العيون من المناطق الواعدة والتي تغيرت بشكل كلى من النقيض للنقيض بعد إزالة المناطق العشوائية التي تقع خلف السور واستبدالها بمشروعات خدمية متعددة الأنشطة حيث تضم وحدات سكنية وأماكن ترفيهية وأسواق ومولات ومسارح، ما يجعلها من أهم المناطق خلال الفترة المقبلة، حيث يمتد التطوير بالمنطقة حتى منطقة الفسطاط والتي تشهد تنفيذ مشروع تلال الفسطاط.