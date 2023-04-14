مصرع شخص دهسه قطار أثناء عبور السكة الحديد في أسوان

شهدت ناحية منطقة الحكروب في أسوان، مصرع شخص أثناء عبوره شريط السكة الحديد إثر اصطدامه بقطار، ما أدى إلى وفاته مباشرة، وعلى الفور، توجهت سيارة الإسعاف لنقل الجثة إلى المشرحة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

مصرع شخص أسفل عجلات القطار

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسوان إخطارًا يفيد بوقوع حادث اصطدام قطار بشخص أثناء عبوره شريط السكة الحديد من مزلقان البيطري ناحية منطقة الحكروب، وعلى الفور انتقلت سيارة الإسعاف لنقل الجثة إلى مشرحة المستشفى.

تحقيقات في الحادث

وانتقلت الجهات الأمنية إلى مكان الحادث لمعاينته واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وجرى إبلاغ الجهات المختصة لمباشرة التحقيق