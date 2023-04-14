إصابة سيدة وطفلة في حادث تصادم ملاكي وجرار زراعي بالمحلة

أصيبت سيدة وطفلة، بكدمات وسحجات وكسور متفرقة في الجسد، إثر تصادم جرار زراعي، بسيارة ملاكى، أعلى كوبرى ميدان الشون، بمدينة المحلة الكبرى التابعة لمحافظة الغربية، وتم نقل المصابين إلى المستشفى، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

إخطار بتصادم ملاكي وجرار زراعي

تلقت الأجهزة الأمنية بقسم شرطة ثان المحلة الكبرى، غرفة عمليات الإسعاف، بلاغا يفيد، بتصادم سيارة ملاكي، وجرار زراعي أعلى كوبري ميدان الشون، وإصابة أشخاص بإصابات مختلفة.

انتقلت قوة أمنية من المباحث الجنائية، وسيارة إسعاف إلى محل الواقعة، وتبين من التحريات والمعاينة الأولية، إصابة سيدة في العقد الرابع من العمر، وإصابة طفلة في العقد الأول من العمر، بكدمات وسحجات وكسور متفرقة في الجسد، إثر تصادم جرار زراعي، بسيارة ملاكي أعلى كوبري ميدان الشون.

رفع أثار الحادث

وجرى نقل المصابين إلى مستشفى المحلة العام، لتلقي العلاج اللازم والإسعافات الأولية، وتم الدفع بأوناش لرفع أثار الحادث تمهيدا لتيسير حركة المرور، وإعادة فتح الطريق أمام السيارات، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، والتحفظ على المركبات المتسببة في الواقعة.