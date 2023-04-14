«الأوقاف» تفتتح 23 مسجدا في 13 محافظة خلال الجمعة الأخيرة من رمضان

افتتحت وزارة الأوقاف اليوم الجمعة الأخيرة من شهر رمضان لعام 1444 هجرية، 23 مسجداً في 13 محافظة، بينها 13 مسجداً جديداً أو إحلال وتجديد، و10 مساجد صيانة وتطويراً، وذلك بتوجيهات الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف.

مساجد الإحلال والتجديد

ففي محافظة سوهاج، تم افتتاح مسجد المعين البحري بقرية الصفيحة بمركز طهطا، ومسجد عمر بن الخطاب بقرية حوض الجحادم بمركز جهينة، ومسجد السلام بقرية نجع هاشم عسيري بمركز دار السلام، ومسجد الصفا والمروة بقرية الصلعا بمركز سوهاج، ومسجد الفتح بقرية الرشايدة بمركز العسيرات، وفي محافظة الدقهلية، تم افتتاح المسجد الكبير بعزبة البرعي مركز أجا، وفي محافظة قنا تم افتتاح مسجد آل عمران بقرية نجع عبد القادر بمركز دشنا.

وفي محافظة المنيا، تم افتتاح مسجد عزبة يحيى يونس بعزبة يونس العرين القبلي بقرية دروة بمركز ملوي، وفي محافظة الشرقية تم افتتاح مسجد الفتح بقرية بنايف حانوت بمركز كفر صقر، وفي محافظة الفيوم تم افتتاح مسجد السلام بقرية البسيونية بمركز الفيوم، وفي محافظة البحيرة تم افتتاح مسجد محمد جويدة بقرية جويدة بمركز حوش عيسى، ومسجد محمد حسن الفقي بقرية العمرية بمركز دمنهور، ومسجد كوم العلواني الغربي بقرية البرنوجي بمركز دمنهور.

افتتاح مساجد بعد الصيانة

أما مساجد الصيانة، ففي محافظة بني سويف جرى افتتاح مسجد المدارس بقرية سدس بمركز ببا، وفي محافظة المنوفية تم افتتاح مسجد سيد الجحش بقرية فيشا بمركز منوف، وفي محافظة سوهاج تم افتتاح مسجد سيدي أبو الحسن الشاذلي بقرية السلاموني بمركز أخميم، وفي محافظة البحيرة جرى افتتاح مسجد النور المحمدي محطة 36 بقرية عين جالوت بمركز بدر.

وفي محافظة قنا، جري افتتاح مسجد العتيق، بقرية الحراجية، بمركز دشنا، ومسجد الرحمن، ببندر أبو تشت، وفي محافظة أسوان، جري افتتاح مسجد نجع ونس الشرقي، بمركز دراو، وفي محافظة الدقهلية، جري افتتاح مسجد الإخلاص، بمنية سندوب، وفي محافظة الغربية، جري افتتاح مسجد عباد الرحمن، بقرية كفر ششتا، بمركز زفتى، وفي محافظة المنيا، جري افتتاح مسجد الميري، بقرية نزلة البدرمان، بمركز دير مواس.

وبلغ إجمالي ما افتتحه وزارة الأوقاف من مساجد منذ شهر يوليو 2022 وحتى اليوم الجمعة، 1077 مسجداً، بينها 871 مسجداً جديداً أو إحلالاً وتجديداً، و206 مسجداً صيانة وتطويراً.