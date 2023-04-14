افتتاح 4 مساجد في البحيرة بتكلفة تتجاوز 15 مليون جنيه

شهدت محافظة البحيرة، اليوم، افتتاح 4 مساجد جديدة بمراكز دمنهور وحوش عيسى وبدر، بتكلفة 15.3 مليون جنيه,

وجاءت المساجد على النحو التالي:

- مسجد حسن الفقي بقرية العمرية في دمنهور، والمقام على مساحة 185 م2 بتكلفة إجمالية مليون و500 ألف جنيه.

- مسجد كوم العلواني الغربي بقرية البرنوجي في دمنهور، والمقام على مساحة 145 م2 وبتكلفة إجمالية مليون جنيه و200 ألف جنيه.

- مسجد محمد جويدة بعزبة جويدة في حوش عيسى، والمقام على مساحة 150 م2 وبتكلفة إجمالية 9 ملايين و100 ألف جنيه.

- مسجد النور المحمدي بقرية عين جالوت في بدر، والمقام على مساحة 183 م2 وبتكلفة إجمالية 3 ملايين و500 ألف جنيه.

جاء افتتاح المساجد في إطار حرص الدولة المستمر على عمارة وبناء المساجد وجهود وزارة الأوقاف الكبيرة والملموسة لنشر صحيح الدين والتوعية ومواجهة الأفكار المغلوطة والفكر المتطرف، وكذا الجهود الذاتية والمشاركات المجتمعية في تشييد وعمارة المساجد بمدن ومراكز المحافظة للتيسير على المواطنين في إقامة الشعائر الدينية والحصول على خدمات التوعية الدينية والخدمات الأخرى، الصحية والتثقيفية والتعليمية التي تقدمها المساجد.

خطبة الجمعة في البحيرة

وجاءت خطبة الجمعة اليوم، تحت عنوان «كيف نستقبل ليلة القدر؟»، وهي ليلةُ الشرفِ والعزِّ والكرامةِ، فقد أنزلَ اللهُ تعالى فيها خيرَ كتبِهِ على خاتمِ أنبيائِهِ ورسلِهِ سيدِنَا مُحمدٍ.