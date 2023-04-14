الرئاسة الروسية ترفع حالة تأهب قواتها بالمحيط الهادئ.. ما السبب؟

رفعت الرئاسة الروسية حالة التأهب لقواتها بالمحيط الهادئ بهدف تقييم الاستعداد القتالي، اليوم الجمعة.

وأكد «الكرملين»، أنَّ حالة التأهب لـ القوات الروسية بالمحيط لا ترتبط بخطط توسع حلف «الناتو» بمنطقة آسيا و«الهادئ»، واصفةً التفتيش المفاجئ في الأسطول بالعملية «الروتينية والمعتادة».

الكرملين: تفتيش أسطول المحيط الهادئ «روتيني ومعتاد»

ووفقا لما أعلنته الرئاسة الروسية، فإنَّ عملية التفتيش في أسطول المحيط الهادئ الروسي تعد عملية روتينية، الهدف منها الحفاظ على المستوى المطلوب من الاستعدادات القتالية للقوات المسلحة.

تصريحات المتحدث باسم «الكرملين»

وكان المتحدث باسم «الكرملين»، دميتري بيسكوف، ذكر في تصريحاته للصحفيين، أنَّ عملية التفتيش «أمر معتاد، وممارسة روتينية لعمليات تفتيش تكون مفاجئة تمت على مدار السنوات الأخيرة، ويتم تنفيذها باستمرار لضمان الحفاظ على مستوى الجاهزية للقتال.. الضروري لقواتنا المسلحة».

بعد رفع حالة التأهب لتدريبات العسكرية بـ «الهادئ».. هل يحضر «بوتين» التدريبات؟

كما نفى احتمالية حضور الرئيس الروسي لهذه التدريبات، مستبعدا ذلك بقوله، «لا يعتزم الرئيس فلاديمير بوتين المشاركة بأي مرحلة من مراحل التدريبات».

يشار إلى إعلان الرئاسة الروسية اليوم الجمعة، مطالبة «موسكو» برفع الحظر عن أصول بنكها المركزي في الغرب.