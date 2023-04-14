آخر جمعة في رمضان.. اعرف أفضل الأعمال لاستقبال ليلة القدر

في آخر جمعة في رمضان، أدى الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، صلاة الجمعة الأخيرة من شهر رمضان المبارك بمسجد عمرو بن العاص رضي الله عنه، بالقاهرة بحضور اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة نائبًا عن الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وفي آخر جمعة في رمضان، نقل وزير الأوقاف تحيته وتحيات جميع العاملين بوزارة الأوقاف للرئيس عبد الفتاح السيسي، على اهتمامه ببيوت الله (عز وجل)، وعلى إنابة اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة لحضور الجمعة الأخيرة من شهر رمضان المبارك، كما قدّم الشكر للرئيس على الاهتمام بعمارة بيوت الله (عز وجل).

آخر جمعة في رمضان

وأكد ووزير الأوقاف في آخر جمعة في رمضان أن مسجد سيدنا عمرو بن العاص (رضي الله عنه)، في أبهى حلته بعد مسجد الإمام الحسين (رضي الله عنه)، وبعد افتتاح مسجد مصر الكبير ومركزها الثقافي في أول فجر من هذا الشهر الفضيل، فمسجد سيدنا عمرو بن العاص (رضي الله عنه)، لم تنله يد التطوير لعقود طويلة مضت، وها هو الآن يقف على هذا المستوى الراقي من التطوير في أبهى حلة له، إلى جانب اهتمام الرئيس بالقرآن الكريم، وأهل القرآن الكريم وافتتاح دار القرآن الكريم التي تعد أعظم دار لخدمة القرآن الكريم في العالم أجمع بإذن الله تعالى، وبانتظار تشريف سيادته في احتفال الوزارة بليلة القدر، وتكريم الفائزين في المسابقة العالمية للقرآن الكريم.

واختتم كلمته في آخر جمعة في رمضان: «لا يسعنا إلا أن ندعو الله العلي العظيم أن يزيد سيادته توفيقًا وسدادًا، وأن يجعل مصر أمنًا أمانًا، محفوظة بأمر الله، وبحفظ القرآن الكريم إلى يوم الدين».

وحرص في آخر جمعة في رمضان، أن ينصح باستقبال ليلة القدر بالذكر وقراءة القرآن ومزيد من القيام.