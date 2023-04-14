موعد مسلسل عملة نادرة على قناة cbc في رمضان 2023.. بطولة نيللي كريم

يترقب جمهور الفنانة نيللي كريم بحماس شديد، موعد عرض مسلسل عملة نادرة على قناة cbc لمتابعة الأحداث المشوقة التي شهدتها الحلقات السابقة، ومعرفة ما تفعله «نادرة» التي تجسد شخصيتها الفنانة نيللي كريم، لحصولها على الميراث الذي منعها منه والد زوجها بعد وفاته، وأجبرها على موافقتها على الزواج من ابنه الأكبر مسعود.

موعد عرض مسلسل عملة نادرة على cbc

ويعرض مسلسل عملة نادرة للفنانة نيللي كريم، الساعة 7:30 مساءً يوميًا على قناة cbc، وموعد الإعادة الساعة الواحدة صباحًا.

أحداث من مسلسل عملة نادرة

وتضمنت أحداث الحلقات الأولى من مسلسل عملة نادرة صراعا منذ وقوفها أمام والد زوجها الراحل لتحفاظ على إرثها ونجلها.

أبطال مسلسل عملة نادرة

مسلسل عملة نادرة، بطولة الفنانة نيللي كريم، وجمال سليمان، ومحمد لطفي، وأحمد عيد، ورمزي العدل، ومريم الخشت، وجومانا مراد، وفريدة سيف النصر، وكمال أبورية، وندى موسى، وعلي الطيب، ونهى صالح، وريم رؤوف، ومحمد فهيم، وهشام عاشور، وكريم عبد العاطي.