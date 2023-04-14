الجمعة الأخيرة من رمضان.. روبوتات ذكية تستقبل المصلين بالمسجد الحرام

أعلنت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي بالمملكة العربية السعودية، صباح اليوم، عن استعدادها الجيد لاستقبال المعتمرين و القاصدين لأداء صلاة الجمعة ظهر اليوم تحت إشراف الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، بحسب صحيفة «البيان» السعودية.

جاهزية المسجد الحرام لأداء صلاة الجمعة

وقال المتحدث الرسمي للرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، هاني بن حسني حيدر، إنّ الرئاسة استغلت كامل طاقاتها البشرية والخدمية بهدف تحقيق الانسيابية والمرونة في حركة المواطنين وسط الازدحام والكثافة الكبيرة التي يشهدها المسجد الحرام تزامنا مع صلاة الجمعة، وأضافت أنه جرى رفع كفاءة الخدمات الشاملة لضيوف الرحمن.

وأكد حيدر، أنّ خطبة الجمعة من المقرر إذاعتها عبر منصة منارة الحرمين والترددات الإذاعية بلغاتِ مختلفة بمساهمة كوكبة من المترجمين المتميزين، بالإضافة إلى تعزيز الكوادر المعنية بالترجمة الميدانية لإرشاد جميع القاصدين من مختلف البلاد، في محاولة لضمان شمولية الخدمات لجميع الزوار من الناطقين بغير اللغة العربية.

الذكاء الاصطناعي داخل المسجد النبوي

وأشار حيدر، إلى أنّ المراقبين على أبواب المسجد سيعملون على استقبال المصلين وإرشادهم إلى الأماكن المخصصة لهم، إضافة إلى تنظيم عملية دخول وخروج القاصدين للصلاة، حيث تمّ تأهيل نحو 200 مشرف سعودي للقيام بمراقبة كل الأعمال الميدانية التي يؤديها نحو 4 آلاف عامل وعاملة، مؤكدًا دعمهم بالتقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي من أجل تعزيز عمليات التعقيم بالمسجد الحرام، حيث يعمل ما يقرب من 11 روبوت ذكيًا للتعقيم، و20 بايوكير من أجل مهام التعقيم بالبخار الجاف للهواء وأسطح المسجد بشكل سريع على مساحة تصل ألف متر مربع في الساعة، إضافة إلى 20 جهاز تعقيم ضبابي يعمل على تعقيم المناطق صعبة الوصول إليها.