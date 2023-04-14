حصاد «التضامن» في أسبوع.. الانتهاء من إغلاق 45 مؤسسة رعاية اجتماعية

أصدرت وزارة التضامن الاجتماعي تقريرها الأسبوعي بالإنفوجراف والفيديو، استعرضت خلاله الأنشطة والأحداث، التي نفذتها، وكذلك قطاعات الوزارة المختلفة خلال الفترة من 7 إبريل حتى 13 إبريل 2023، ونستعرض أبرزها في التقرير التالي:

استكمال حملة توزيع المواد الغذائية

- استكمال حملة توزيع المواد الغذائية في مبادرة التضامن والأوقاف لتوفير تأمين الغذاء للأسر الأولى بالرعاية، ومديرية التضامن الاجتماعي في الأقصر، بتوزيع 150 طن مواد غذائية على أكثر من 30 ألف أسرة من مستفيدي تكافل وكرامة بالتعاون مع الأوقاف والشركة القابضة بالأقصر.

- فعاليات بمديريات التضامن الاجتماعي للاحتفال بيوم اليتيم: تنظيم احتفالات بالبحر الأحمر والغربية والشرقية، والمنيا بعنوان «هانفطر ونفرح أهالينا» بالتعاون مع حزب مستقبل وطن.

- للأسبوع الثاني على التوالي وبنجاح، برنامج «مودة»، للحفاظ على كيان الأسرة المصرية، تستمر حملات التوعية قي قرى حياة كريمة، وجرى تدريب 2,732 شابا وفتاة من المقبلين على الزواج.

برنامج «وعي»

- استكمال تدريب 15,000 رائدة مجتمعة على الرسائل التنموية لبرنامج «وعي»، وتخطيط توزيعهن على المناطق المستهدفة بقرى حياة كريمة بكافة المحافظات.

- مجلس إدارة صندوق عطاء للاستثمار الخيري الموجه لدعم ذوي الإعاقة يعقد اجتماعه الدوري، والاجتماع يستعرض إنجازات مشروعات الصندوق ويستشرف فرص التأهيل والتعليم والتمكين الاقتصادي للأشخاص ذوي الإعاقة.

- التضامن تلتقي المهندس خالد العطار نائب وزير الاتصالات للتحول الرقمي، لمتابعة إدراج برامج الحماية والرعاية الاجتماعية في مشروع «أحمس»، لتحسين وتوحيد الخدمات الاجتماعية المقدمة للمواطنين عبر التطبيقات الحكومية.

- برنامج «فرصة»، للتمكين الاقتصادي ينفذ جلسات توظيف لمستفيدي تكافل وكرامة بالقليوبية، ويتابع تسليم مشروعات نقل الأصول بقرية سرياقوس بالخانكة لنقل الأصول بالتعاون مع جمعية صناع الحياة.

- التضامن الاجتماعي والمجلس القومي لحقوق الانسان يتعاونان لتوعية وتدريب منظمات المجتمع المدني بشأن نشر الوعي المجتمعي بثقافة حقوق الإنسان.

تنظم ورشة عمل حول آليات تصنيف الإعاقة

- التضامن الاجتماعى، بالتعاون مع منظمة الاسكوا، تنظم ورشة عمل حول آليات تصنيف الإعاقة، وفق نموذج التصنيف العربي الموحد، بحضور خبراء ومتخصصين في المجال.

- التضامن الاجتماعي تنتهي من بحث 2000 أسرة لاستهداف نقلهم من المناطق غير الآمنة للمناطق المطورة بالإسكندرية، بالتعاون مع المنطقة العسكرية ومديرتي التضامن والإسكان.

- التضامن تتابع أعمال إنشاء أول مركز متكامل لعلاج وتأهيل مرضى الإدمان بمحافظة دمياط ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة، ومحافظ دمياط ومدير صندوق مكافحة الإدمان يتفقدان أعمال الإنشاءات استعدادا لافتتاح المركز خلال العام الجاري.

الهلال الأحمر يواصل حملة «دفا»

- الهلال الأحمر المصري يستمر في تنفيذ حملة «دفا»، ومبادرة «إطعام»، من خلال ألف متطوع ومبادرة «كسر الصيام.. ومطبخ الخير»، تقدم وجبات غذائية ساخنة لمساعدة الأسر الأكثر فقراً والأول بالرعاية.

- التضامن الاجتماعي، بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعنى بالمخدرات والجريمة وبدعم من الوكالة الإيطالية للتعاون الانمائي، تطلق حملة «ضمه مش فصله»، لوقف التمييز ضد بعض الأبناء مؤسسات الدفاع الاجتماعي الذين استقلوا بحياتهم بعد خروجهم من المؤسسات.

- صندوق وعلاج مكافحة الإدمان يطلق الدوري الرمضاني «التعافي بطولة»، للمتعافين من تعاطى المخدرات بمراكز العزيمة في إطار خدمات ما بعد العلاج للحد من الانتكاسة.

- برنامج «فرصة»، للتمكين الاقتصادي يسلم مشروعات منسوجات وحرف تراثية، وأخرى للتصنيع الغذائي ولتسمين المواشي لشباب ونساء بالفيوم بالتعاون مع جمعية شباب مصر.

- التضامن الاجتماعي تكثف استعداداتها لتأثيث معرض الحرف التراثية بالقرية التراثية المستحدث إنشاءها بجنوب سيناء، في إطار الاستعدادات لإطلاق المهرجان المصري الإماراتي الثاني لسباقات الهجن والتراث بشرم الشيخ.

- تعاون بين التضامن الاجتماعي وإي أف جي هيرمس EFG Hermes لتنظيم أكبر حفل إفطار جماعي بقرية الدير على هامش متابعة المشروعات التنموية التي تنظمها المؤسسة لتطوير وإعادة إعمار الوحدات السكنية بقرى محافظة الأقصر.

- وحدات التضامن الاجتماعي تستمر في فعاليتها للطلبة بالجامعات احتفالا بشهر رمضان الكريم، وتنطلق لعقد جلسات حوارية حول التفكير الإيجابي بعنوان "خليك إيجابي" من الجامعة الروسية.

- التضامن تصرف تعويضات الضحايا والمصابين بحادث انفجار أنبوبة البوتاجاز بمنطقة كرداسة بالجيزة.

- التضامن تنتهي من إغلاق 45 مؤسسة رعاية اجتماعية، في إطار تكثيف دعوتها لكفالة الأطفال ونشأتهم في أسر «شبه طبيعية»، لحمايتهم من جميع أنواع المخاطر وتحقيق مصلحتهم الفضلى.

- استقبال كاهن الكنيسة السريانية بمصر الربان فيلبس عيسى والوفد المرافق له، واللقاء يناقش سبل التعاون في مجالات دعم ذوي الإعاقة والمسنين والحماية الاجتماعية للأسر الأولى بالرعاية.

- التضامن الاجتماعي تبدأ صرف الدعم النقدي تكافل وكرامة بعد إدراج الزيادة التي أقرها رئيس الجمهورية بنسبة 25% في إطار الحرص على تعزيز نظم الحماية الاجتماعية في المناطق المستهدفة.

- استقبال الدكتور عبد الهادي القصبي نائب رئيس حزب مستقبل وطن واللواء يحي عيسوي أمين الصندوق المركزي للحزب لتوقيع بروتوكول تعاون بين الجهتين لتعزيز برامج الوعي في قرى حياة كريمة، ودعم المشروعات متناهية الصغر للنساء، والمساهمة في تسويق خدمات الوزارة في المجتمعات المحلية.