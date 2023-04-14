تداول 90 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة بمواني البحر الأحمر

أعلن المركز الإعلامي لهيئة مواني البحر الأحمر وجود نشاط في حركة تداول البضائع والشاحنات منذ الأمس، وبلغ إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة مواني الهيئة 11 سفينة وتم تداول 90 طن ألف بضائع عامة ومتنوعة مع وصول وسفر 1930 راكبا بموانيها.

حركة تداول البضائع بمواني البحر الأحمر

وكشف البيان عن تصدير 78 ألف طن فوسفات من ميناء سفاجا للهند وصول 386 سيارة بوزن 670 طنا لميناء بور توفيق، وتداول 802 شاحنة و510 سيارات حيث شملت حركة الواردات 3200 طن بضائع، 413 شاحنة و505 سيارات فيما شملت حركة الصادرات 86800 طن بضائع، 389 شاحنة و5 سيارات.

تصدير 78 ألف طن فوسفات من ميناء سفاجا للهند

ويستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال السفينة عمان بينما تغادر السفينتانParsa ، Mercur.J وعلى متنهما 78 ألف طن فوسفات متجهين إلى الهند كما تغادر السفينتين الحرية وبوسيدون إكسبريس فيما استقبل الميناء بالأمس السفينتين الحرية وبوسيدون إكسبريس وغادرت السفينتان أمل وعمان، بينما تم تداول 4000 طن بضائع و384 شاحنة بميناء نويبع حيث يشهد الميناء منذ الأمس رحلات مكوكية (وصول وسفر) لثلاث سفن وهي أيلة وبريدج وسينا.

واستقبل ميناء بور توفيق السفينة Lily of sea وعلى متنها 386 سيارة بوزن 670 طن قادمة من جدة.