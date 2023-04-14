وظائف شاغرة في البحر الأحمر.. اعرف الشروط وطريقة التقديم

أعلنت البوابة الإلكترونية للحكومة، توفر مجموعة من الوظائف الشاغرة في محافظة البحر الأحمر، وطريقة وشروط ومواعيد التقديم، وفق الضوابط المحددة.

وجاءت الوظائف المطلوبة على النحو التالي:

الوظائف المطلوبة في البحر الأحمر 2023

مدير عام شئون الإنتاج والشئون الاقتصادية

مدير عام الإدارة العامة للشئون المالية والإدارية

مدير عام الإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية

مدير عام الشئون الهندسية بالوحدة المحلية لمدينة الغردقة

شروط التقديم في الوظائف:

بيان الحالة الوظيفية معتمد ومختوم وعلى مسؤولية مدير إدارة الموارد البشرية بالجهة الإدارية التابع لها المتقدم، متضمنا استيفاء النماذج المخصصة لإثبات البيانات التالية:

«المؤهلات العلمية ـ الخبرة النوعية والزمنية ـ الوظائف الإشراقية السابق شغلها ـ تقارير الكفاية ـ الدورات التدريبية مدتها ونوعها ومكانها ـ الجزاءات ـ العلاوات التشجيعية ـ خطابات الشكر والتقدير إن وجدت ـ عدد "6" صور فوتوغرافية حديثة ـ "10" حافظات مستندات بلاستيك»

بيان انجازات وإسهامات المتقدم في الوحدة التي يعمل بها، مدعما بالمستندات المؤيدة لذلك معتمدة ومختومة ـ مقترح التطوير الذي يتم التقدم به لشغل الوظائف القيادية (أصل + خمس صور) ترفق نسخه من مقترح التطوير على أسطوانة مدمجة (C . D)، وعلى المتقدم تقديم عدد (6) نسخ من ملف التقديم الخاص به.

طريقة التقدم إلى وظائف التنظيم والإدارة

تقدم الطلبات بمقر مديرية التنظيم والإدارة بالبحر الأحمر ـ خلف ديوان عام محافظة البحر الأحمر.

مواعيد التقديم في وظائف التنظيم

من 10 أبريل الجاري إلى 25 مايو المقبل.