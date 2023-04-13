تداول 10 آلاف طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر

أعلن المركز الإعلامي التابع للهيئة العامة موانئ البحر الأحمر، أن الموانئ في المحافظات التابعة للهيئة تشهد اليوم نشاطاً في حركة تداول البضائع وصولاًوسفراً، وسجل إجمالي التداول اليوم الخميس 10 آلاف طن بضاع عامة ومتنوعة.

حركة تداول الصادرات والواردات

وأوضح البيان الصادرعن موانئ البحر الأحمر أن حركة استقبال ومغادرة السفن تشهد انتظاماً وبلغ إجمالي عدد السفن المتراكية على أرصفة موانئ الهيئة اليوم الخميس 10 سفن وتم تداول 10000 طن بضائع عامة ومتنوعة، و765 شاحنة و56 سيارة.

وذكر البيان أن حركة الواردات سجلت اليوم 3000 طن بضائع، و424 شاحنة و48 سيارة فيما سجلت حركة الصادرات 7000 طن بضائع، 341 شاحنة و8 سيارات.

حركة التداول في سفاجا ونويبع

وتابع البيان أن ميناء سفاجا يشهد اليوم استقبال السفينتين أمل وعمان بينما استقبل الميناء بالأمس السفينتين أمل ودليلة فيما غادرت السفينتان الحرية وبوسيدون إكسبريس.

وأضاف البيان أنه تم تداول 2500 طن بضائع و401 شاحنة بميناء نويبع حيث يشهد الميناء منذ الأمس رحلات وصول وسفر لثلاث سفن وهي ايلة وبريدج وسينا.