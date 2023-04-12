جدول امتحانات الشهادة الإعدادية محافظة البحر الأحمر 2023 الترم الثاني

اعتمد هشام منير عبد الغني وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحر الأحمر، جدول امتحانات الشهادة الإعدادية بمحافظة البحر الأحمر الترم الثاني والتي تبدأ من 13 حتى 18 مايو المقبل وسط إجراءات وقائية واحترازية.

جدول امتحانات الشهادة الإعدادية بالبحر الأحمر 2023

أعلنت مديرية التربية والتعليم بالبحر الأحمر عبر موقعها الرسمي جدول امتحانات الشهادة الإعدادية بمحافظة البحر الأحمر 2023‪ الترم الثاني وتبدأ الامتحانات في الساعة التاسعة صباحا يوم السبت 13 مايو في مادة اللغة العربية ثم يعقبها أداء امتحان مادة التربية الدينية.

ويوم الأحد 14 مايو امتحان مادة الدرسات الاجتماعية والتربية الفنية.

ويوم الإثنين 15 مايو امتحان مادة الهندسة.

ويوم الثلاثاء 16 مايو الجبر والإحصاء ثم الكمبيوتر وتكنولوجيا معلومات ثم يوم الأربعاء 17 مايو مادة اللغة الإنجليزية ثم الخميس 18 مايو مادة العلوم.

امتحانات الشهادة الإعدادية الترم الثاني بالبحر الأحمر

وكشف هشام منير وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحر الأحمر، في تصريحات لـ الوطن اليوم الأربعاء استعدادت البحر الأحمر لامتحانات الشهادة الإعدادية بالبحر الأحمر الترم الثاني، بتشكيل غرفة عمليات رئيسية، بمقر ديوان عام المديرية ، بالإضافة إلى غرف العمليات الفرعية بكل إدارة تعليمية.