التغذية السليمة لمرضى الكُلى خلال إفطار وسحور رمضان.. تعرف عليها

كشفت الصفحة الرسمية لوزارة الصحة والسكان بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أن التزام مريض الكلى بمواعيد الأدوية والجرعات التي يحددها الطبيب مهم من أجل صيام صحي في رمضان، وأن قلة شرب المياه في رمضان تؤدي إلى تدهور الحالة الصحية لمريض الكلى في المراحل الأولي ويحتاج لغسيل كلوي بسبب التعرض للجفاف خلال الصيام وأن الطبيب المعالج يحدد كمية السوائل المطلوبة لافتا إلى أنه يمكنك الكشف المبكر والمتابعة والعلاج بالمجان ضمن مبادرة رئيس الجمهورية لفحص وعلاج الأمراض المزمنة والكشف المبكر عن الاعتلال الكلوي.

مشاكل صحية تواجه مريض الكلى بسبب نقص السوائل

وأشارت الصفحة الرسمية لوزارة الصحة والسكان إلى أن هناك مشاكل صحية تواجه مريض الكلى بسبب نقص السوائل وهي «الصداع - ضعف التركيز - مشاكل في الرؤية - تشققات في الجلد - خلل في ضربات القلب - خلل في الدورة الدموية - اضطراب في ضغط الدم»، لذلك يجب أن يحرص على شرب الكثير من الماء، مع العصائر الطبيعية المفيدة.

تنقي الدم وتخلص الجسم من السموم والفضلات

من جانبها قالت الدكتورة شيرين عمر استشاري الكلي بمستشفى كهرباء ألماظة لـ«الوطن»، إن الكلى تعد من أهم الأعضاء الحيوية في جسم الإنسان لدورها في تنقية الدم وتخليص الجسد من السموم والفضلات، لافتة إلى أنها تعتبر العضو الأول والمسؤول الرئيسي عن تنظيم مستوى ضغط الدم في الجسم، إذ تعمل على استشعار أي تغير في نسب الأملاح، والمعادن، والماء، والاستجابة لهذه التغيرات بردود الفعل الملائمة، بالإضافة إلى دورها في عملية إنتاج كريات الدم الحمراء، وفيتامين د.

التغذية السليمة لمرضى الكلى خلال إفطار وسحور رمضان

وحددت دليل التغذية السليمة لمرضى الكلى خلال إفطار وسحور رمضان كالتالي:

- تحديد كمية السوائل باحتياج الجسم فقط وعدم تناول كميات زائدة.

- تقليل أملاح الصوديوم:

- تقليل نسبة البوتاسيوم:

- خفض محتوى الفسفور في الطعام.

- ضبط كميات البروتين.