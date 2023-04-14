هل الأحد 16 إبريل 2023 إجازة رسمية؟.. الحكومة تُجيب

كشفت مصادر حكومية حقيقة ما تردد على بعض صفحات مواقع التواصل الاجتماعي بشأن اعتماد بعد غدٍ الأحد إجازة رسمية تُعطل بها المصالح والمؤسسات الحكومية حاسمة تساؤل: «هل الأحد 16 إبريل 2023 إجازة رسمية؟!»، موضحة أن هناك إجازتين هذا الأسبوع، لكن ليس من بينها يوم الأحد المقبل.

هل الأحد 16 إبريل 2023 إجازة رسمية؟

وقالت المصادر الحكومية، لـ«الوطن»، إن رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، ووزير القوى العاملة حسن شحاتة، كانا أصدرا قرارين بشأن وجود إجازة مطلع هذا الأسبوع، ولكن يوم الإثنين بمناسبة أعياد شم النسيم 2023، وليس إجازة يوم الأحد الموافق 16 إبريل 2023، لتحسم بذلك ما تردد من أنباء، وتساؤلات المصريين حول: هل الأحد 16 إبريل 2023 إجازة رسمية من عدمه؟!.

قرار رئيس الوزراء بشأن الإجازات الرسمية

وأوضحت المصادر، أن الحكومة سبق وأن حددت الأعياد والمناسبات التي تُعطل فيها عمل الجهات الحكومية والرسمية في الدولة، بموجب قرار سبق وأن أصدره الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، حمل رقم 1193 لسنة 2018، وهو القرار الذي يتضمن إجازتين رسميتين هذا الأسبوع.

وأشارت المصادر إلى أن الإجازة الأولى هي بمناسبة عيد شم النسيم 2023، والتي سيتم الاحتفال بها يوم الإثنين المقبل، وهو يوم إجازة رسمية، فضلاً عن بداية إجازة رسمية أخرى اعتبارًا من يوم الخميس المقبل الموافق 20 إبريل 2023، حتى يوم 25 إبريل 2023، بمناسبة عيد الفطر المبارك 2023، وعيد تحرير سيناء.

وأوضحت المصادر أن البنوك المصرية فقط من صدر بشأنها قرار بأن يكون يوم الأحد 16 إبريل 2023 إجازة رسمية يُعطل العمل فيها إضافة ليوم الإثنين.