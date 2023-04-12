إجازة شم النسيم 2023 للقطاع العام والخاص

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، القرار رقم 1354 لسنة 2023، بمناسبة عيد شم النسيم، على أن يكون الاثنين المقبل 17 أبريل عام 2023 ميلادية، إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وشرطات قطاع الأعمال العام والقطاع الخاص.

من جانبها، أصدرت وزارة القوى العاملة، كتابا دوريا بشأن منح العاملين في القطاع الخاص إجازة رسمية مدفوعة الأجر في شم النسيم، تنفيذا للمادة 52 من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، على أن يستحق العاملين في القطاع الخاص إجازة بأجر كامل، عن أيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية التي يصدر بها قرار من وزير القوى العاملة.

إجازة للعاملين بالقطاع الخاص

وأوضح الكتاب الدوري الصادر من وزارة القوى العاملة، أنّه يتم منح العاملين في القطاع الخاص إجازة شم النسيم مدفوعة الأجر، يوم الاثنين الموافق 17 من أبريل 2023 بمناسبة عيد شم النسيم، مع التنبيه بأحقية صاحب العمل في تشغيل العامل في هذا اليوم إذا اقتضت ظروف العمل ذلك، واستحقاق العامل في هذه الحالة إضافة إلى أجره عن هذا اليوم مثلي الأجر.

أجازة بأجر كامل للعمال

أوضح الكتاب الدوري، أنّ ذلك جاء في ضوء صدور قرار وزير القوي العاملة والهجرة رقم 49 لسنة 2009 بشأن تحديد أيام الأعياد التي تعتبر أجازة بأجر كامل للعمال، حيث نص في الفقرة الثانية من المادة الأولى منه، على أن «تصبح أيام الإجازات الرسمية التي يحصل عليها العامل بأجر كامل كل عام».