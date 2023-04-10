هل كل أيام أسبوع عيد الفطر إجازة رسمية؟.. الحكومة تُجيب

أصدر الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزارء، قرارا بشأن موعد إجازة عيد الفطر 2023، وعيد تحرير سيناء 2023، وجرى تم نشره في الجريدة الرسمية، وجاءت التفاصيل كالتالي:

موعد إجازة عيد الفطر 2023 وعيد تحرير سيناء

تكون إجازة عيد الفطر وعيد تحرير سيناء الفترة من يوم الخميس الموافق 20 من شهر أبريل عام 2023 ميلادية، حتى يوم الثلاثاء 25 أبريل إجازة رسمية مدفوعة الأجر لكل من العاملين في الوزارات والهيئات العامة والمصالح الحكومية ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام، وذلك بمناسبة عيد الفطر المبارك وعيد تحرير سيناء، لتكون عدد أيام الأجازة 6 أيام تبدأ من الخميس و تنتهي الثلاثاء، وبالتالي لا تكون أسبوعا كاملا.

أجازة عيد الفطر المبارك 2023

وفي السياق، أكد عدد من رؤساء الجامعات الحكومية والخاصة والأهلية أن الجامعات ملتزمة بقرارات رئيس مجلس الوزارء فيما يتعلق بمواعيد الإجازات الرسمية لعيد الفطر المبارك 2023، وعيد تحرير سيناء

وأكد الدكتور عباده سرحان، رئيس جامعة المستقبل وعضو المجلس الأعلى للجامعات الخاصة، أن هناك إلتزام كامل وتام بمواعيد الأجازات الرسمية التي أقرها مجلس الوزارء لعيد الفطر المبارك 2023 وعيد تحرير سيناء.