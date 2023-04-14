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وزير التنمية المحلية يهنئ البابا تواضروس بعيد القيامة المجيد

كتب:

وائل فايز
02:20 م | الجمعة 14 أبريل 2023
البابا تواضروس

البابا تواضروس

بعث اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، برقية تهنئة إلى البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية بمناسبة عيد القيامة المجيد.

نص تهنئة وزير التنمية المحلية للبابا 

وقال وزير التنمية المحلية في نص البرقية: «يسعدني أن أتقدم لقداستكم بأسمى وأرق التهاني القلبية بمناسبة عيد القيامة المجيد، داعيًا المولى عز وجل أن يعيد هذه الأيام على قداستكم وعلى جميع أقباط مصر بالخير واليمن والبركات، وعلى مصرنا الحبيبة بالأمن والأمان والاستقرار، في ظل القيادة الحكيمة والرشيدة للرئيس عبدالفتاح السيسي، وأن يمتعكم بموفور الصحة والعافية، وكل عام وقداستكم بخير».

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بقلم وائل فايز

محرر صحفي بجريدة الوطن، ومسئول عن ملف التنمية المحلية.