خالد الجندي يعزي أقباط مصر في القمص أرسانيوس: نسأل الله ألا يتكرر

وجه الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، واجب العزاء لأقباط مصر، باستشهاد القمص أرسانيوس وديد كاهن كنيسة السيدة العذراء وماربولس كرموز في الإسكندرية، موضحًا: «خبر الاعتداء عليه من قبل أحد الموتورين كان مؤلما ومفجعا، ولم نكن نتمنى أن تبقى هذه الكراهية والحقد والغباء في قلب بعض الناس».

الجندي: البعض يتم شحنه بخطاب مزيف

وأضاف «الجندي»، خلال تقديمه برنامج «لعلهم يفقهون» المذاع على فضائية «DMC»: «البعض يتم شحنه بخطاب مزيف وبأسلوب لا يتفق مع الآدمية والإسلامية، هذا الأمر ليس ظاهرة تُخشى في هذا الوطن، الذي يعلم مدى الوئام والمحبة بين أبنائه ولا انقسام أو عنصرية أو اعتداء عليه لجنس أو لون».

الجندي: ما حدث كان مؤلما

وأكد عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، أن ما حدث كان مؤلما وقع ونزل على قلوبنا جميعا كالصاعقة وحسنا فعل فضيلة الإمام الأكبر الذي يمثلنا جميعا، الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، بعزائه ومواساته للأقباط في هذا الحادث المؤسف، سائلا الله ألا يتكرر، وأن يكثر بين الترابط واللُحمة بين أبناء هذا الوطن.

وشدد على أن أصحاب العقول الفارغة في محاولة زعزعة استقرار الوطن، ولكن لن يفلحوا أبدًا مهما حاولوا، مؤكدًا أن هذه الأمور ليست مستبعدة على من باعوا أوطانهم ويتاجرون بأديانهم ويعادون أولياء الله تبارك وتعالى في كل مكان وخطاب، إذ يتهمون إلى من ينتمي لهذا الوطن أنهم منافقون.