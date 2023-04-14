إصابة 3 أشخاص في حادث على طريق «العاشر - القاهرة»

أصيب 3 أشخاص في حادث تصادم سيارتين ربع نقل على طريق «العاشر من رمضان - القاهرة»، ونُقل المصابون لمستشفى العاشر من رمضان الجامعي، وتحرر المحضر اللازم لاتخاذ الإجراءات القانونية، وتم رفع آثار الحادث من الطريق وتسيير الحركة المروية.

بلاغ بتصادم سيارتين على طريق العاشر من رمضان

وتلقى اللواء محمد صلاح، مدير أمن الشرقية، إخطارا يفيد بتصادم سيارتين ربع نقل على طريق «مدينة العاشر من رمضان - القاهرة» بعد المركز الطبي العالمي، ما أسفر عن إصابة 3 أشخاص بإصابات بسيطة ومتوسطة.

نقل المصابين لمستشفى العاشر من رمضان الجامعي

ودفع مرفق الإسعاف بمحافظة الشرقية بعدد من السيارات لنقل المصابين إلى مستشفى العاشر من رمضان الجامعي؛ لتلقي العلاج اللازم.

وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة لتولي التحقيقات، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة.