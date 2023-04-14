إصابة شخصين في تصادم دراجتين ناريتين على الطريق الزراعي ببني سويف

أصيب شخصان، اليوم الجمعة، إثر وقوع حادث تصادم دراجتين ناريتين على الطريق الزراعي القاهرة ـ أسوان، أمام قرية علي بهلول دائرة مركز ناصر شمال محافظة بني سويف، وجرى نقلهما بسيارتي إسعاف إلى المستشفى لتلقي العلاج وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة.

بلاغ بإصابة اثنين في تصادم دراجتين ناريتين ببني سويف

تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بمحافظة بني سويف بلاغًا يفيد بوقوع حادث تصادم دراجتين ناريتين أمام قرية علي بهلول بالطريق الزراعي القاهرة ـ أسوان، بدائرة مركز ناصر شمال المحافظة، نتج عن إصابة شخصين بسحجات وكدمات، وجرى التوجيه بسرعة انتقال سيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ ونقل المصابين إلى أقرب مستشفى وتقديم أوجه الرعاية الطبية اللازمة لهما واتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة.

سيارتا إسعاف لنقل المصابين إلى المستشفى

على الفور دفع مرفق هيئة الإسعاف إقليم شمال الصعيد فرع بني سويف تحت إشراف الدكتور أحمد صادق مدير الفرع، بسيارتي إسعاف إلى موقع الحادث، وجرى نقل المصابين إلى قسم الاستقبال والطوارئ بمستشفى بني سويف الجامعي وجرى إسعافهما وتقديم الرعاية الطبية اللازمة لهما.

وتبين أن المصابين هما: أحمد رحيم عبد الله 45 عامًا، مصاب باشتباه ما بعد الارتجاج، وعطية شحاتة محمد 25 عامًا، محفظ قرآن، مصاب باشتباه ما بعد الارتجاج.