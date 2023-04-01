استكمال إعادة محاكمة متهم في قضية «خلية الزيتون» اليوم

تستكمل الدائرة الثانية إرهاب في محكمة جنايات أمن الدولة طوارئ، المنعقدة في مجمع محاكم بدر، اليوم السبت، إعادة محاكمة متهم بسبب انضمامه إلى إحدى الجماعات الإرهابية، التي تم تأسيسها على خلاف ما نصت عليه أحكام القوانين والدستور، وهي القضية المعروفة على المستوى الإعلامي باسم «خلية الزيتون».

تأجيل محاكمة المتهم

وكانت محكمة الجنايات، قد أجلت محاكمة متهم في قضية «خلية الزيتون» خلال الجلسة التي عُقدت يوم السبت الموافق 6 من شهر فبراير الماضي، إلى جلسة اليوم.

وعقدت الجلسة تحت رئاسة المستشار محمد حماد، وعضوية كل من المستشارين محمد عمار مع الدكتور علي عمارة، وأمانة سر كل من محمد السعيد وسيد حجاج، وبحضور أيضًا أحمد مصطفى الأمين العام لمأمورية بدر

الاتهامات الموجهة إلى المتهم

ووفقًا لأوراق القضية المعروفة إعلاميًا بـ «خلية الزيتون» مع تحقيقات النيابة العامة مع المتهم وآخرين، تم توجيه إليهم عدة تهم منها الانضمام إلى جماعة إرهابية، مع منع كل من مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، بالإضافة إلى الإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، إلى جانب الاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين.