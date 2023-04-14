دار الإفتاء توضح ما هي فضائل ليلة القدر؟.. «أخفى الله ميعادها لحكمة»

ما هي فضائل ليلة القدر؟ سؤال يبحث عن إجابته العديد من المسلمين بالتزامن مع حلول العشر الأواخر من شهر رمضان الكريم، وهو واحد من الموضوعات التي تناولتها دار الإفتاء المصرية، في فتوى لها عبر موقع الدار، أن ليلة القدر تعني المغفرة وقبول الأعمال والعتق من النار، والعبادة فيها خيرٌ من عبادة ألف شهرٍ، وفيها تنزل الملائكة إلى الأرض يسلمون على المؤمنين الصائمين، ويستغفرون لهم.

ما هي فضائل ليلة القدر؟

وللإجابة عن ما هي فضائل ليلة القدر، قالت دار الإفتاء المصرية، إنَّ النبي صلى الله عليه وآله وسلم أرشدنا إلى اغتنام الوقت والانتفاع بمواسم الخير، مشيرة إلى أنه من أعظم هذه المواسم العشر الأواخر من رمضان، حيث تهب نفحات الرحمن بالرحمة والمغفرة والعتق من النيران، وتسطع أنوار الإيمان في ليلة مباركة أنزل فيها القرآن، هي ليلة القدر خير من ألف شهر.

كما أوضح الدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية السابق، حول ما هي فضائل ليلة القدر؟، أنه قد اقتضت حكمة الله أن يُخفي ليلة القدر في رمضان ليجتهد الصائم في طلبها وخاصة في العشر الأواخر منه ويوقظ أهله كما كان يفعل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؛ أملًا في أن توافقه ليلة القدر التي قال الله تعالى فيها: ﴿لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ * تَنَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ مِنْ كُلِّ أَمْرٍ * سَلَامٌ هِيَ حَتَّى مَطْلَعِ الْفَجْرِ﴾ [القدر: 3-5]، فتكون حظه من الدنيا وينال رضاء الله في دنياه وفي آخرته.

الاجتهاد لإدراك ليلة القدر

وبخصوص ما هي فضائل ليلة القدر، قال شيخ الأزهر إنَّه لفضل وعظمة هذه الليلة أخفاها الله في العشر الأواخر من رمضان؛ لِيَجِدَّ المسلم في طلبها، ويعمل من أجل الحصول على خيرها، ولذا قال الله تعالى: ﴿وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ * لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ﴾ [القدر: 2-3].